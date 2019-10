GARNiDELiA主催のライブイベント「GARNiDELiA Presents HALLOWEEN MiRACLE WANDER PARTY 2019」が10月25日に東京・チームスマイル・豊洲PITで行われた。

GARNiDELiAがオーガナイズする初のハロウィンパーティとして開催された本公演には、2人とゆかりのある多数のアーティストが集結。この日限りのコラボパフォーマンスを次々に展開し、思い思いの仮装をした観客と一緒にお祭り騒ぎを楽しんだ。

場内に熱気が立ち込める中、イベントは全出演者によるハロウィンソング「SECRET HALLOWEEN PARTY」でスタート。間奏でハロウィンの衣装を着た各アーティストがフィーチャーされると、フロアのファンから大きな歓声が上がった。さらにGARNiDELiAはSHARE LOCK HOMES、アナタシア、COJIRASE THE TRIPによるダンスに合わせて「クレイジー・ビート」を披露し、序盤から会場のボルテージを上昇させた。

その後はGARNiDELiAのtoku(Compose, Key)が立つDJ卓をバックに、ゲストたちが代わる代わるステージを展開していく。5人組踊り手グループのアナタシアは「虎視眈々」でアクロバティックなダンスを繰り広げたのち、GARNiDELiAのメイリア(Vo)と「ブリキノダンス」をコラボ。「4曲連続はしんどい!」と話しつつ、さわやかな笑顔を見せた。続く男女4人混合ユニット・COJIRASE THE TRIPはtoku作曲の1stシングル「Soldier」をパフォーマンスしたほか、「今まであったことに無駄なことなんて何1つなかった」というテーマを歌った「Choice」を、作詞で参加したメイリアと共に披露。今年ソロデビューしたmanacoは11月27日に発売する1stアルバム「オンブルー」よりGARNiDELiAをフィーチャーしたナンバー「さよならホームラン」、ダンスグループ・SHARE LOCK HOMESはこの日のためにキュートな踊りを付けた「わんわ・んわん」でメイリアとコラボした。

イベント中盤にはkradnessが「ロキ」、やなぎなぎが「SPiCa」をそれぞれメイリアとデュエット。ゆったりとしたバラード曲である「SPiCa」では、tokuのキーボードの演奏に合わせて2人の伸びやかな歌声が響きわたった。またメイリアはMeseMoa.による「Vampire Kiss」の曲中にステージ上段から登場し、センラ(浦島坂田船)とはGARNiDELiAのナンバー「Lamb.」をコラボして会場を大いに沸かせる。「HALOWEEN SONG SPECIAL COVER SELECTION」と題したアニメソングのカバーメドレーのコーナーではmanaco、COJIRASE THE TRIPのみうめ、217と「ムーンライト伝説」、やなぎなぎと「ライオン」、kradnessと「unravel」、センラと「残酷な天使のテーゼ」を熱唱。前日に神奈川・横浜アリーナで浦島坂田船のハロウィンライブを行ったばかりのセンラが「昨日が前座で、これが本番ですから!」と冗談を飛ばすと、メイリアは「やめてー! 叩かれちゃうから!」と慌てた様子を見せて会場に笑いに起こしていた。

そしてイベントはGARNiDELiAによるライブのブロックへ。MiA(MEJIBRAY)をギターに迎えた2人は「夜咄ディセイブ」「daze」といったアッパーチューンを連発する。「Hysteric Bullet」ではみうめ、217、アナタシアがダンスで参加し、GARNiDELiAのステージに華を添えた。最後は全出演者によってGARNiDELiAの代表曲の1つ「極楽浄土」がパフォーマンスされ、各アーティストのファンが入り乱れるフロアが1つに。メイリアは「もうすごい大変だったんですけど、今日みんなの笑顔を見ることができてめちゃくちゃ楽しかったので、また来年もやっちゃうなこれは」と満足気な表情を浮かべたあと、GARNiDELiAのオフィシャルモバイルファンクラブ「G-PLANET」がオープンすること、来年1月より全国ツアー「GARNiDELiA 10th ANNIVERSARY stellacage tour 2020『star trail』」を開催することを発表。「これからも全速力で突っ走ってまいりますので、GARNiDELiAのことをよろしくお願いします!」と観客に呼びかけ、ハロウィンパーティを締めくくった。

なお「G-PLANET」では11月15日17:00より全国ツアーのチケットの先行予約を受け付ける。

「GARNiDELiA Presents HALLOWEEN MiRACLE WANDER PARTY 2019」2019年10月25日 チームスマイル・豊洲PIT セットリスト

01. SECRET HALLOWEEN PARTY / ALL

02. クレイジー・ビート / GARNiDELiA、SHARE LOCK HOMES、アナタシア、COJIRASE THE TRIP

03. 虎視眈々 / アナタシア

04. ブリキノダンス / アナタシア with メイリア

05. Soldier / COJIRASE THE TRIP

06. Choice / COJIRASE THE TRIP with メイリア

07. 私を殺さないでよ / manaco

08. さよならホームラン / manaco with メイリア

09. マインドブランド / SHARE LOCK HOMES

10. わんわ・んわん / SHARE LOCK HOMES with メイリア

11. Oh Yeah / kradness

12. ロキ / kradness with メイリア

13. メルト 10th ANNIVERSARY MIX / やなぎなぎ

14. SPiCa / やなぎなぎ with メイリア

15. Vampire Kiss / MeseMoa. with メイリア

16. ダーリン / MeseMoa.、SHARE LOCK HOMES、ぱんめん

17. Girls / メイリア、みうめ、217、Boys

18. Lamb. / センラ with メイリア

19. Freja / センラ

20. HALOWEEN SONG SPECIAL COVER SELECTION(ゲゲゲの鬼太郎~Lupin The 3rd~ムーンライト伝説~ライオン~unravel~残酷な天使のテーゼ)

21. 夜咄ディセイブ / GARNiDELiA with MiA

22. Daze / GARNiDELiA with MiA

23. Hysteric Bullet / GARNiDELiA with みうめ、217、アナタシア、MiA

24. 極楽浄土 / ALL

GARNiDELiA 10th ANNIVERSARY stellacage tour 2020「star trail」

2020年1月25日(土)東京都 昭和女子大学人見記念講堂

2020年3月6日(金)広島県 広島CLUB QUATTRO

2020年3月8日(日)岡山県 YEBISU YA PRO

2020年3月13日(金)愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2020年3月14日(土)福岡県 BEAT STATION

2020年3月19日(木)大阪府 梅田CLUB QUATTRO

2020年4月11日(土)岩手県 Club Change WAVE

2020年4月12日(日)福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

2020年5月2日(土)静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2020年5月8日(金)石川県 Kanazawa AZ

2020年5月9日(土)長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX

2020年5月24日(日)新潟県 NIIGATA LOTS

2020年6月7日(日)宮城県 チームスマイル・仙台PIT

2020年6月26日(金)香川県 DIME

2020年6月27日(土)兵庫県 神戸VARIT.

2020年6月28日(日)京都府 京都FANJ

and more