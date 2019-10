milet、デビュー曲が「東京ドラマアウォード 2019」主題歌賞を獲得

今年3月6日にフジテレビ系木曜劇場『スキャンダル専門弁護士 QUEEN』のオープニング・テーマ「inside you」でデビューを果たしたmilet(ミレイ)が、10月28日に東京プリンスホテルで開催された「東京ドラマアウォード 2019」において主題歌賞に輝いた。



「inside you」は、ONE OK ROCKのギタリストであるToruがプロデュースを手掛けており、iTunes、レコチョクなど11の配信サイトにて同時1位を獲得するなど、デビュー曲にして大きな注目を集めた1曲。「東京ドラマアウォード 2019」に登壇したmiletは、「この曲を聴いて愛してくださったみなさんに心から感謝します」と感謝の言葉を述べると共に、受賞曲「inside you」をギターのみのアコースティック編成にて披露した。







これまでにも素晴らしいアーティストの方たちが受賞されてきた主題歌賞という名誉ある賞を受賞できたことを大変光栄に思います。実際に自分の声がテレビから流れたあの瞬間の嬉しさと緊張と胸の高鳴りは今でもはっきり覚えています。この曲を選んでくださったドラマ「スキャンダル 専門弁護士 QUEEN」のチームのみなさん、「inside you」制作に関わってくださったみなさん、そしてこの曲を聴いて愛してくださったみなさんに心から感謝します。

- milet



「東京ドラマアウォード 2019」主題歌賞の実施は今年で4回目となり、初回の2016年には手嶌葵「明日への手紙」が、2017年には星野源「恋」が、昨年は米津玄師「Lemon」が受賞している。また、アウォードにはmiletの他、菅田将暉、清原果耶、横浜流星、黒木 華、佐藤浩市、貫地谷しほり、駿河太郎らが登壇。作品賞<連続ドラマ部門>では、日本テレビ系日曜ドラマ『3年A組-今から皆さんは、人質です-』がグランプリに輝いた。



miletは来週11月6日(水)に早くも4作品目となるEP『Drown / You & I』をリリースするが、既に一部の音楽ダウンロードサイトでは先行配信がスタートしている。





<リリース情報>







milet 4th EP

『Drown / You & I』

発売日:2019年11月6日(水)



初回生産限定盤(CD+DVD)

価格:¥1,500+税

品番:SECL-2500~2501



通常盤

価格:¥1,250+税

品番:SECL-2502



期間生産限定盤(CD+DVD)※『ヴィンランド・サガ』SPパッケージ

価格:¥1,500+税

品番:SECL-2503~2504



CD

M1「Drown」※TVアニメ『ヴィンランド・サガ』第2クール目エンディング・テーマ

M2「You & I」※花王「フレア フレグランス &SPORTS」CMソング

M3「Fine Line」

M4「Imaginary Love」



DVD

「us」MUSIC VIDEO

「Fire Arrow」MUSIC VIDEO



<ライブ情報>



milet first live ”eye”



大阪公演

日時11月7日(木)

会場:UMEDA CLUB QUATTRO

開場/開演:18:00 / 19:00

※SOLD OUT!



東京公演

日時11月11日(月)

会場:LIQUIDROOM

開場/開演:18:00 / 19:00

※SOLD OUT!