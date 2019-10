西脇彩華 姉のPerfume・あ～ちゃんとの共通点は？

ちゃあぽんこと西脇彩華さんが、10月28日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」に出演。姉で同番組にレギュラー出演中のPerfume・あ~ちゃんとの姉妹にまつわる質問に答えました。西脇:SCHOOL OF LOCK! の生徒の皆さん! はじめまして! GIRLS LOCKS! に体験入学に来ました西脇彩華です!SCHOOL OF LOCK! はですね、お姉ちゃん……Perfume のあ~ちゃんが私の実の姉なんですが……本当に素敵な学校だと聞いておりまして。“私も大好きで大好きで大好きで、本当に大好きな学校だから楽しんできてね”って言われました。のっちからは、“「GIRLS LOCKS!」って言ってみたい人生でした”っていうLINE が来まして。“本当に頑張ってエンジョイしてきてください”と、応援をいただきました!――番組からの質問【あなたの長所と短所は?】西脇:長所は……よく笑う。そして短所は……くしゃみがモテない。これ家族みんなに言われるんですけど、なんかくしゃみがあんまり可愛くないらしくて。でも、くしゃみってどうやってやります? スッキリさせたいけ、くしゃみするんじゃん。だけ、くしゃみしたいなって思ったら、鼻の空気が通るところをわざと音鳴らしてスッキリさせたいって思ってしまうんよ。これわかる人おるかね? だけ、くしゃみするときは、もうブンって感じで、グッみたいな……のをわざと鳴らすんですよ。だからブタっぱなみたいな感じになって、家とかで何も気にせずにくしゃみをすると、姉ちゃんがどこにおっても飛んでくるんです。それで、“あんた、そのくしゃみはモテんけ、やめんさい。絶対モテんけ、大人になるまでに直しんさい”って言われとったけど、今も直ってないっていう。でもいいんですよ。くしゃみは気持ちよくなるためにするものですから! ね! 気にしないでいきましょう!【Perfumeのあ~ちゃんと「姉妹だなぁ」と思った出来事は?】西脇:正直、あんまり似とらんと思うんですよ。うーん、なんかお姉ちゃんと私って、結構……もう昔からお母さんがそういう風に育ててくれたからかもしれないんですけど、お姉ちゃんが例えばピンクが好きだったら、私はブルーが好きみたいな。そんな感じで育ててくれたんで、服の好みもお姉ちゃんはお母さんから影響を受けて、女の子らしくて可愛らしい洋服。流行りとかは一切気にしない。私は流行りが大好き! もう何かにつけて、流行っとるもの。どっちかって言うと、女の子らしいよりかはボーイッシュなほうとか、いろんな服を着たいみたいな……。そうやって生きてきたんで、お姉ちゃんとあんま似とらんわと思っていたんですが……! 最近はピンクが一番好きな色なんですよ。もうピンク大好物って感じで、すぐにピンク選ぶんです。女の子らしいもの、大好きって感じ! お姉ちゃんからは“あんたギャルじゃねー”みたいに言われるんですけど、私は永遠のギャルでいたい! だから、最近は髪の色もピンクにしてみたりとか。やっぱ姉妹なのかなーって思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/