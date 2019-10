WANIMA「最近、一番盛り上がった話」とは？

WANIMAが、10月28日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。番組冒頭のやり取りや、10月23日(水)にリリースされたニューアルバム『COMINATCHA!!』について語った部分を紹介します。とーやま校長:10時になったんで、スタートです。あの~……まず黒板に文字を書いてもらうというところからスタートするんで……。FUJI (Dr/Cho):何でもいいんですか?KENTA (Vo/Ba):聞いてないよー……。とーやま校長:何回か来たことあるじゃないですか(笑)。黒板に、“今日はこんなことを話しますよ”っていうテーマを書いてもらって……。何でもいいですよ。KENTA:(校長に黒板を見せて)これでいいですか?とーやま校長:ワードは大丈夫ですけど……何を話すのか、っていうのが怖いです。KENTA:じゃあダメだな(笑)。……(書き直して)コレだな!とーやま校長:ストレートにいきますね。KENTA:はい。これの宣伝で来てるんで。とーやま校長:そういうのをうまいこと隠すのが、この場所なんだけどな(笑)。じゃあ、KENTA先生が読み上げます?KENTA:いや……、KENTA先生ってやらしいですね。FUJI:なんかドキドキしますね。KENTA:そういうお店に来たみたいな。とーやま校長:いや、いつもWANIMA先生って言ってるでしょ?! 出鼻からこれかよ……(笑)。一回、黒板を読んでもらっていいですか?KENTA:はい。「カミナッチャ!!」。とーやま校長:じゃあこれを元に、3人でお話をするっていう。2~3分くらいですかね?KENTA:いや、2~3分もいらないですけどね。とーやま校長:いや(笑)、2~3分がちょうどいいんですよ。そこから曲がかかる、というフォーマットでやらしてもらっているんで。KENTA:そういうことかぁ~。いや、冒頭から盛り上がっていますねー!とーやま校長:それほど盛り上がっていないですよ(笑)。だって、KO-SHIN先生はまだ話していないですから。FUJI:あ、おったんやっていうぐらい……。とーやま校長:(笑)。今日は3人で来ましたよね?KENTA:はい、3人で来ました。とーやま校長:何か、3人で話してください。KENTA:いや、特に……。FUJI:今日はまだ目も合わせていないです。とーやま校長:じゃあ、3人で話す時間をとります?KENTA:いやぁ……そんな、先生とかも……呼ばれ慣れていないですからねぇ。FUJI:ねぇ~。とーやま校長:じゃあKO-SHIN先生は、“KO-SHIN先生”でいいですか?KO-SHIN (Gt/Cho):僕は“先生”でお願いします。とーやま校長:そこは、2:1なんですね(笑)。違うんだよな……3人でオープニングっぽい感じをやってもらいんだけどな。FUJI:話せばいいんですか?KENTA:でも僕ら3人が話したところで、はたして喜ぶ方がいるのか……。とーやま校長:喜ぶ方しかいませんよ。もう僕は邪魔なんで、3人で話してみてください!KENTA:え~……3人で話すの、久々ですよね。365日ほぼ一緒にいますけど……。とーやま校長:じゃあ、話すこといっぱいあるでしょ?! 最近、一番盛り上がった話をくださいよ!FUJI:KO-SHINさん、最近盛り上がった話ってある?KO-SHIN:え、今じゃないですか!?とーやま校長:えっ! だとしたら、そんな……っすよ。KENTA:本当ですか?!とーやま校長:これ、もうダメだな……挨拶しよう!FUJI:起立!KO-SHIN:礼!全員:叫べーーー!!KENTA:いやもう、SCHOOL OF LOCK! はスタッフさんの雰囲気がいいですね。とーやま校長:どんな雰囲気ですか?KENTA:みんな笑ってない!(笑)。とーやま校長:いや(笑)今、笑うところじゃなかったでしょ。さっきは笑っていた!KENTA:みんな笑ってくれた! 良かった~。とーやま校長:(笑っていなかった)WANIMAのスタッフもいますからね!KENTA:今日はSCHOOL OF LOCK! ですから、(大勢で)力を入れてきましたよ。とーやま校長:KO-SHIN先生、本当ですか?KO-SHIN:いや、僕は全然……。KENTA:今日KO-SHINが、ここに来る途中で“今日は何の日やっけ?”って(笑)。FUJI:“今から何すると!?”って(笑)。とーやま校長:KO-SHINは、1日のスケジュールを把握されていないんですか?KO-SHIN:わからないです……。とーやま校長:誰が教えるんですか?FUJI:みんなで補っていく感じ。KENTA:3人で助け合いながらやっているんです。とーやま校長:(笑)。KO-SHIN先生! これは、SCHOOL OF LOCK! です。KENTA:KO-SHIN! これは、ラ・ジ・オ!KO-SHIN:ラー・ジー・オー!とーやま校長:全局38局ネットで、生放送です!KO-SHIN:へぇ~すごいじゃん!KENTA:“じゃん”……熊本出身なのに、すみません(笑)。とーやま校長:『COMINATCHA!!』は、全部で15曲っすよね? 聴き終わった後に全員が、“これ、私のためのアルバムだな”って思う作品だって、本当に思いました。KENTA:嬉しいですね~。とーやま校長:自分のために歌ってくれているし、作ってくれているし、魂を削ってくれている15曲だなと。まぁいつもそうだと思うんですけど、より僕は思ったっすね。FUJI:ありがとうございます。とーやま校長:このアルバムは、WANIMA先生にとってどんなものになりました?KENTA:自分たちが一番伝えたい、一番届けたい、あと一番好きなアルバムですね。俺たちが好きな15曲を皆さんに聴いて欲しかったし、いろんなタイミングで支えられる曲になって欲しくて。今もそれを信じて……だから、生徒の皆さん(リスナー)からのコメントがすごく嬉しいですね。僕たちは、こういうのが音に変わっていくので。とーやま校長:(このアルバムは)ちゃんと顔が前を向いて、なんなら空を見上げるくらい上に向けて、聴き終わることができるというのは、みんなが“ありがとうございます”と思っていると思うんですけど……みんなを代表してありがとうございます。KENTA:いやいや! 僕らがもう……。FUJI:こちらこそですよ。KENTA:聴いてくれる人がいるから、僕らも励まされているので。だから本当に、こっちが“ありがとうございます”ってことですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/