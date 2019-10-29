ブラマヨ・小杉、野性爆弾・ロッシーも、吉本坂46 2期生オーディション1次審査合格者が発表

吉本坂46の2期生オーディション・1次審査合格者発表会が29日（火）吉本興業本社にて行われた。発表会には書類審査を受けたブラックマヨネーズ・小杉竜一、野性爆弾・ロッシー、2700・ツネ、デニス・松下宣夫、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルら約40名が集結した。



秋元康がプロデュースする乃木坂46、欅坂46に続く坂道シリーズ第3弾グループとして誕生した吉本坂46。昨年開催された1期生オーディションには吉本興業所属の1,747名が参加し、ココリコ・遠藤章造や次長課長・河本準一、ガンバレルーヤの2人やゆりやんレトリィバァら46名が合格、正式メンバーとなった。



2期生オーディションは吉本興業のタレントだけではなくスタッフも対象に募集され、700名強の応募が殺到。今回、書類審査を通過し、二次審査に進出する301名が発表された。



プレゼンターはハロウィンが近いということもあり、安倍首相に扮したビスケッティ・佐竹正史、錦織圭に扮したキャベツ確認中・しまぞうZ、ラグビー日本代表のリーチ・マイケル姿のレイザーラモンRGの3名が努め、合格者一覧が書かれた用紙入りお菓子袋を、「トリック・オア・トリート」の掛け声とともに参加者に投げる演出で、結果が発表された。



発表会終了後には囲み取材が行われ、今後やってみたいことを尋ねられた小杉は「アイドルの中では太っていて、（髪が）薄い方だと思うので、“太カッコいい”、“薄カッコいい”を目指したいです」と新ジャンルを確立したいと宣言。一方、ロッシーは「この間に（小杉が話している間に）コメントを考えなアカンかったんですけども」とらしさ爆発の枕詞で記者らを笑わせた後「みんなでニコニコワイワイしたいです」とコメント。一期生には、次長課長・河本準一ら同期も多いことから「僕らが二期生になって後輩になるんですけど、小杉も同期で……ん？」とパニックを起こし、小杉にフォローされる一幕もあった。



二次審査は、自己PR動画を制作し、公式HPでの得票数、Twitterのリツイート・いいね数、Instagramのいいねの数などが加味され、上位150人が次のステージに進む。



吉本坂46【一次審査合格者】

赤堀佳奈子(吉本スタッフ)

あきちゃん

秋本パフォーマンス(紫電)

あやつるぽん！

あゆ(かりすま～ず)

歩りえこ

新垣梨依乃(吉本スタッフ)

荒川葉月(エルフ)

生瀬行人(吉本新喜劇)

イクト(ナイトメアカオスドラゴン)

池田潤

池田結香(吉本スタッフ)

池本隆浩

井坂師維(ガラクトロン )

石井カオリ(吉本スタッフ)

石橋洋貴(吉本新喜劇)

井尻貫太郎(ジュリエッタ)

伊藤亘平(栗金団)

井之上みなみ(ワントップ)

今井瑞

入江章太(イリュージョンダークネス)

イワタアキラ

ウエキタイチ

上西ときヲ(ときヲりぴーと)

海野裕二(ジェラードン)

梅村賢太郎(ラフ次元)

浦田スターク

江川莉奈(あんぐれかむ)

絵になる小木曽さん

エンドウコウキ

逢見亮太

大門正尚(空前メテオ)

大迫麻未

大島雅斗(セパ )

大角真里奈(吉本スタッフ)

大谷彩乃(吉本スタッフ)

大谷真吾(山花火)

大槻真澄(慈善ガール)

大坪正幸(ベリーズ)

大トニー(マテンロウ)

大宮一斗

大森慎介(ラテンソウ)

大山英雄

大矢洋子(吉本スタッフ)

おかき(花いちもんめ2)

岡島晃佑(アンドロイド)

岡野香澄(吉本スタッフ)

岡畑雛生(Re:Complex)

おくぐちバドミントン(トリテン)

オジョー

おだいらつかさ(えりんぎ)

小畑佑太

おばらよしお(エグスプロージョン)

おりいかえで

カイガラヒラメ(カリブの芸術)

梶原颯

桂あおば

桂三幸

加藤ひろあき

かとまゆ

嘉沼慶子(吉本スタッフ)

金子淳也(夜間飛行)

金本桃花(今夜はビールで)

樺澤まどか(吉本スタッフ)

かみちぃ(ジェラードン)

亀井恵寿(ブラックマンバ)

川口己憂(凛)

河村龍(クラシコ)

菊地浩輔(チーモンチョーチュウ)

菊池理真(ロマンティック仮面)

岸翔大(アンドロイド)

岸部一貴(吉本スタッフ)

北代祐太

北橋悠佑(吉本スタッフ)

北山水泳(チャイルドプリンス)

キナ(あの時のまぬけ)

木原実優

清原覚(吉本スタッフ)

きよひこ(華金ピラミッド)

キング(アケガラス)

金城淳平(めくるくん)

久保遥

クリス(ありんくりん)

ケート(マー・ミー・ムー)

小泉エリ

小芋 (フルゴリラ)

郷司利也子

河野初音(吉本スタッフ)

#コウヨウ

こがちゃん

國土大輔(吉本スタッフ)

小杉竜一(ブラックマヨネーズ)

小林ゆう(吉本新喜劇)

小林祐佳

小林由利香(ヒトタラシ)

小晴る

小堀裕之(2丁拳銃)

こまめ

小南奈央(吉本スタッフ)

子安裕樹(ヘンダーソン)

近藤賢斗(オニイチャン)

西城瑞希(みっかめ)

齋藤真優佳(りんご事変)

坂口雄斗(吉本スタッフ)

坂本麻子

坂本純一(GAG)

相樂知哉

崎原柚菜(吉本スタッフ)

佐々木崇博(うるとらブギーズ)

佐々木ゆうた

佐竹正史(ビスケッティ)

ザットゥー(to be continued…)

塩崎優太(いすつくえ嫁)

しぐま

シッティコンロークリッサニー(吉本スタッフ)

渋谷直樹(吉本スタッフ)

島袋香菜

志女木優平(あるばとろす)

下屋光平

じゅんぺい(しろっぷ)

しるつん(あらうんどおる)

城田隼也(吉本スタッフ)

神宮聖也(メリコンドル)

しんたろー(Ooops！)

杉村杏優(ラビリンス)

すぐる画伯

スタジオカドタ

そこらへん元気

ソウタヤマモト(五臓六腑)

曽麻綾(吉本新喜劇)

空道太郎(ラフ次元)

高嶋侑矢(カレー革命)

高関優(吉本新喜劇)

高橋えのぐ

高橋パーティ

高橋遥(吉本スタッフ)

高橋史実(ケンキョ御姉)

高見雄登(ヒガシ逢ウサカ)

高村魁人(サソリオレンジ)

竹村仁志

橘一徳(吉本スタッフ)

田中昭太(キングブルブリン)

田中尚樹

たまちぇる

たんちゃん。(ピンタンパン)

ちかこ先生(ペガサス)

近松大地(フォーマルハウト)

千葉ゴウ(入間国際宣言)

茶々

ちろる(いなかのくるま)

つう(ちみもうりょう)

月亭八織

月亭遊真

辻イト子(辻イト子・まがる)

辻まがる(辻イト子・まがる)

ツネ(2700)

伝ペー(サカイスト)

土居美月(みっちょん。)

とおの蜜柑(慈善ガール)

戸賀澤立成(Ooops!)

十一然乃助

渡口和志(Ooops！)

戸島りぴーと(ときヲりぴーと)

富秋賢太郎(あしゅら)

内藤沙季

中川新介(ダブルウィッシュ)

中島日歌(吉本スタッフ)

永田良輔(吉本新喜劇)

中野有彩(吉本スタッフ)

中野公美子

ながのやすあき(ミシェル)

中村幸輝

中村陽菜

中村フー(ヘンダーソン )

中山唯

ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)

奈良岡にこ

新美たま希

西代洋(ミサイルマン)

西田辰徳

西本武徳(ジェラードン)

ニュー岡部(かたつむり)

野井瑞稀

野上伊織(すぬーずぼたん)

野崎塁(吉本新喜劇)

昇美咲(吉本スタッフ)

野村美湖(吉本スタッフ)

バースデーこうだい

橋山メイデン

バチョフ

濱坂恭平(武者武者)

浜野リョータ(リルラビット)

速見めぐみ(吉本新喜劇)

原いい⽇(ぬまんづ)

原浩大(ナイトメアカオスドラゴン )

はる(エルフ)

美意識タカシ(メタルラック)

東口優希

ひがりゅうた(ありんくりん)

比嘉琉々香(吉本スタッフ)

久川みみ子

ひとりでできるもん

檜谷天太(アンドモア)

ひろちゃん(しゃかりき)

平井俊輔(どりあんず)

平井玲朱

ヒラモトアイナ(おばけ)

平本元気(モグモグパクパク )

廣重稚菜(凛)

福本清薫(リンドウ)

藤森蓮華

プリズム・セイヤ・ヨウイチ

古家伸一郎(かざみどり)

古川モカ(私と社長。)

古谷敦宏(ラタタッタ)

古屋樹(吉本スタッフ)

ベン山形

蓬莱つくし(吉本スタッフ)

外間亮悟(吉本スタッフ)

細川優

堀尾浩太(シモガモベース)

堀川絵美

ほりぺい(ハチク之イキオイ)

本田健人(パレマサレマ)

槙田菜月

松浦景子(吉本新喜劇)

松尾紗夜

松尾尚一郎(フォーマルハウト)

松川浩樹(吉本スタッフ)

松下宣夫(デニス)

松村有莉(吉本スタッフ)

松本勇馬(スカイサーキット)

松本梨沙(吉本スタッフ)

まひろ(リングリンデ)

まみ

まみンゴ

まるいるい(たまゆら学園)

箕迫かな

みうピロ

幹てつや(かりすま～ず)

水川華奈

峯尾拓若

宮内紀佳(吉本新喜劇)

宮平すずみ(吉本スタッフ)

宮本ミシェル正勝(吉本スタッフ)

武藤里奈

村上剛(キングブルブリン)

村潤之介(てのりタイガー)

村田翔平(ピュート)

室屋綾乃(ケンキョ御姉)

ももこ(エルビス)

もり田(みっかめ)

盛武真行(タイトエンド)

森田展義(吉本新喜劇)

森本裕章(ドッグヘッド)

森山秀一(うどんぶ)

もりりか(ショコラ)

八次勇斗(ベストコンディションズ)

矢内井玲奈(吉本新喜劇)

山下正太(クロックマダム)

山田愛(吉本スタッフ)

山田魁晟(晴天ビーチ)

山田きっく(はむまよ)

山田敬弘(ウイスキーカノン)

山田みなみ(吉本スタッフ)

山根隆徳(オーブシティ)

やまも司令官

山本力也(RIKIYA)

ゆう(五臓六腑)

諭吉

湯澤花梨(吉本新喜劇)

横地眞平(吉本新喜劇)

吉岡美香(つきのもと)

吉村憲二(ブロードキャスト！！)

与那嶺顕吾(吉本スタッフ)

萬杏菜

ラストオーダー織田(チャイルドプリンス)

リッキー(赤丸キャンディー)

龍(Ooops!)

りんちゃん(ジャムリボン)

るぅ

ロッシー(野性爆弾)

わたあめりな(たまゆら学園)

ALEX(Ooops!)

Anindhita Asmarani

Ant(SWEAT16!)

ASHiNA(東京グラマー)

Chayut Poolsuwon(吉本スタッフ)

Clara Eunike(少女コンプレックス)

Fame(SWEAT16!)

Florentina Klarissa(少女コンプレックス)

Juliana Sitta

Mahnmook(SWEAT16!)

MAIKO

Michelle Pricilia(少女コンプレックス)

Mind(MindaRyn)

Proud(SWEAT16!)

Reginia Sarah(少女コンプレックス)

Rizka Yuanita(少女コンプレックス)

TAK(Ooops! )

YUTARO(カントリーテール)