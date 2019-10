ノーマン・リーダス演じる『デス・ストランディング』主人公サムが全高1m超のビッグスケールで立体化！

「メタルギア」シリーズなどを手掛ける世界的ゲームクリエイター・小島秀夫が率いるコジマプロダクションの第1弾タイトルとして2019年11月8日(金)にリリースされるPlayStation4用ソフト『DEATH STRANDING(デス・ストランディング)』。ドラマ『ウォーキング・デッド』の人気キャラクター・ダリルなどで知られる俳優ノーマン・リーダスが演じていることでも話題となった本作の主人公サム・ポーター・ブリッジズが、プライム1スタジオより1/2スケールのスタチューとして発売される。



圧倒的なサイズとディテールでハイエンドのフィギュアを愛好するファンに人気のメーカー、プライム1スタジオの「HDミュージアムマスターライン」シリーズでリリースされる「デス・ストランディング:サム・ポーター・ブリッジズ」は、1/2スケールという超大型スタチューならではのリアルを追及した頭部をはじめ、装備類の数々などの質感を、3D立体造形を使用して精密かつ忠実に立体化。腰から脚部を強化補助する外骨格「アクティブスケルトン」や目に見えない危険な存在”BT”を感知し位置を知らせる「オドラデク」、その根幹部分を担う「ブリッジベイビー」を保護する「BBポッド」など、全身の計8カ所にLEDによるライトアップ機能を内蔵している。



また、頭部の素材に特殊シリコンを使用し、肌感がより本物のようなリアルさとなった「ブラックレーベル」版も。





【通常版】

HDミュージアムマスターライン/デス・ストランディング:

サム・ポーター・ブリッジズ 1/2スタチュー HDMMDS-01

<参考価格>30万5091円+税

<発売時期>2020年11月〜2021年2月

<サイズ>全高約106.4cm/全幅約48.2cm/奥行約54.3cm

<素材>ポリストーン、布、PVC、ABS、鉄など(一部に別素材を使用)



【ブラックレーベル版】

HDミュージアムマスターライン ブラックレーベル/デス・ストランディング:

サム・ポーター・ブリ ッジズ 1/2スタチュー HDMMBLDS-01

<参考価格>39万2291円+税

<発売時期>2020年11月〜2021年2月

<サイズ>全高約106.4cm/全幅約48.2cm/奥行約54.3cm

<素材>ポリストーン、布、PVC、ABS、鉄など(一部に別素材を使用)



(C)Sony Interactive Entertainment Inc. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.