劇場版公開記念！『ヒロアカ』第4期Hulu独占で先行配信スタート！

10月より放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第4期が、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』公開を記念して、Hulu独占で11月1日(金)より先行配信されることが決定した。



『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載中、コミックのシリーズ累計発行部数が2400万部を超える、堀越耕平の大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』通称”ヒロアカ”。”無個性”で生まれてしまった主人公が一人前のヒーローを目指して成長していく姿を描く物語は多くの共感と興奮を呼び、2016年からスタートしたTVアニメはこれまで計3シーズンが放送され、2018年には初となる劇場版が公開、観客動員130万人超の大ヒットを記録した。その人気は日本だけにとどまらず北米、ヨーロッパ、アジアと今や世界中へと大きな広がりを見せている。



そして、12月20日(金)より全国公開となる劇場版最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』を控え、10月12日(土)より放送がスタートしたTVアニメ第4期では、デクや先輩の3年生・通称ミリオらが、プロヒーローの下で働くインターン活動の中で、ひとりの少女をめぐり、新たな敵<ヴィラン>との壮絶な戦いが繰り広げられる。



そんな注目のヒロアカTVアニメ第4期が、Hulu独占で先行配信することが決定! 11月1日(金)に地上波放送済みの4期第3話(通算第66話)までを一挙配信、11月9日(土)の放送終了後からは毎週最新エピソードの見逃し配信を実施する。さらに現在Huluでは、過去に地上波で放送されたTVアニメ1期〜3期の全エピソードも配信中。”ヒロアカ”ファンの方も、気になっていたけどまだ…という方も、劇場版公開前の予習・復習にイッキ見するまたとないチャンスだ。



(C)2019『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE』製作委員会 (C)堀越耕平/集英社

■番組概要

タイトル:TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第4期

放送日時:毎週土曜夕方5:30〜絶賛放送中!

読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて ※一部地域を除く

配信情報:11月1日(金)よりHuluにて先行独占配信スタート



原作:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

総監督:長崎健司

監督:向井雅浩

シリーズ構成・脚本:黒田洋介(スタジオオルフェ)

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーション制作:ボンズ

オープニングテーマ:『ポラリス』BLUE ENCOUNT

エンディングテーマ:『航海の唄』さユり



緑谷出久:山下大輝、通形ミリオ:新垣樽助、爆豪勝己:岡本信彦、麗日お茶子:佐倉綾音、飯田天哉:石川界人、轟焦凍:梶裕貴、切島鋭児郎:増田俊樹、蛙吹梅雨:悠木碧、八百万百:井上麻里奈、天喰環:上村祐翔、波動ねじれ:安野希世乃、オールマイト:三宅健太 、サー・ナイトアイ:三木眞一郎、ファットガム:興津和幸、壊理:小林星蘭、オーバーホール:津田健次郎



アニメ公式サイト http://heroaca.com/

アニメ公式twitter:@heroaca_anime



<アニメ劇場版最新作>

『僕のヒーローアカデミア THE MOVIEヒーローズ:ライジング』

12月20日(金)全国東宝系でロードショー!

公式サイト http://heroaca-movie.com