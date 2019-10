“ちびゴジラ”アーティストデビュー!?　小島よしおと一緒にLet’sダンシング♪

ゴジラ生誕65周年記念となる11月3日(日・祝)に、ちびゴジラのダンスミュージック『ゴジゴジちびゴジラ』の発売が決定した! 作詞・作曲を手がけた金子麻友美が明るくポップに歌い、振付稼業air:manによる愛らしいダンスが印象的なダンス曲になっている。さらに本作のミュージックビデオにお笑い芸人・小島よしおが出演! ちびゴジラとのコミカルな掛け合いが楽しいダンス映像となっているそうだ。



ちびゴジラダンス『ゴジゴジちびゴジラ』の発売日である11 月 3 日(日・祝)に開催されるでは、小島よしおが登壇するお披露目ステージも開催。またミュージックビデオが、11 月 3 日(日・祝)よりゴジラ公式 YouTube チャンネル「ゴジラチャンネル」にて公開される。



”ちびゴジラ”は、ゴジラ生誕65周年となる2019年にあわせて誕生したこども向けキャラクターで、JR東日本「Suicaのペンギン」や千葉のマスコット「チーバくん」でおなじみ、絵本作家・イラストレーターのさかざきちはるによって生み出された。



昨年、10月には講談社から絵本『がんばれ ちびゴジラ』が発売され、翌月には重版が決定するなど人気のキャラクターだ。そして今年5月には新作となる絵本『なかよし ちびゴジラ』が発売され、新しいなかま”ちびモスラ”と”ちびアンギラス”も加わり、ますます”ちびゴジラ”ワールドが広がっている。



全国の TOHOシネマズでは、ちびゴジラの幕間アニメーションも上映されており、子どもたちだけでなく多くの映画ファンに親しまれている。ちびゴジラ好きはもちろん、初めての方も、ぜひこの機会にちびゴジラたちに出会ってみてほしい。







■小島よしおさんコメント

はじめて歌を聞いてちびゴジラダンスを見たとき、すごいかわいい! と思いました。 けど、踊ってみると、実は結構ハードでフルで踊るとかなりカロリー消費します。(汗) 子どもが踊っているときっとかわいいですし、お父さんお母さんにとっては良いエクササイズになると思うので、お友達だけでなく親子でも踊ってもらえると嬉しいです。ちびゴジラダンスは、一人で踊るよりも二人で、二人で踊るよりもみんなで踊った方が楽しくて、みんなで踊ると元気になれるダンスなので、日本全国のみんなに踊ってほしいです! そして、ちびゴジラダンスで日本中が元気になってほしいです!



■金子麻友美さんコメント

『ゴジゴジちびゴジラ』、作っている時から歌っている時まで、全ての時間が楽しかったです! ちびゴジラの、泣き虫だけれど、負けず嫌いで一生懸命なところ、そしてなんと言っても、あのかわいさ、愛くるしさが、伝わっていたら大変嬉しいです。ミュージックビデオの撮影にも伺いましたが、踊る人も見ている人も全員が笑顔になる、本当に素敵なダンスです。ぜひ皆さんで、たくさん歌って踊って下さい!



★お披露目イベント決定!

11 月 3 日(日・祝)に開催されるの特設ステージにて、ちびゴジラダンス「ゴジゴジちびゴジラ」をお披露目するイベントを開催。当日は、小島よしおさんも登壇し、ちびゴジラと一緒にダンスを披露する。

日時:11月3日(日・祝) 15時30分〜

場所:日比谷ステップ広場 特設ステージ

出演:小島よしお、ちびゴジラ

参加方法:無料



★ちびゴジラダンス『ゴジゴジちびゴジラ』 11月3日(日・祝)発売(配信限定)

タイトル:ゴジゴジちびゴジラ

作詞:金子麻友美、ゴジコン 作曲:金子麻友美 編曲:久下真音 うた:金子麻友美

発売日:2019 年 11 月 3 日(日・祝)

iTunes、Apple music、レコチョク、mora、Spotify、LINE MUSIC など各種音楽 配信サービスにて配信



●『ゴジラ・フェス 2019』 概要

【開催日時】2019年11月3日(日・祝) 10:00〜19:00

【開催場所】東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、日比谷ゴジラスクエア ほか

(東京都千代田区有楽町1丁目)

【主催】ゴジラ・フェス2019実行委員会/公益財団法人ユニジャパン(第32回東京国際映画祭実行委員会)

【特設サイト】http://godzilla.store%20/gfes /2019/



TM & (C) TOHO CO., LTD.

Designed by Chiharu Sakazaki