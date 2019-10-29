◆ 総勢102名が自由契約に



構想外となった選手に来季契約を結ばない旨を通達する、通称「戦力外通告」。2回に分けて行われるうちの第2次期間が10月28日をもって終了し、12球団の自由契約となる選手が出揃った。



今年は合計102名が戦力外に。中には現役を退くことを決めた選手や、育成選手として再契約を結ぶことが決まっている選手もいるが、現役続行を希望する選手の多くは各球団からの連絡を待つか、12球団合同トライアウトを受けることになる。



トライアウトは11月12日（火）、大阪シティ信用金庫スタジアムで開催される。果たして、どん底から這い上がる選手は何名出るのか…。生き残りをかけたサバイバルがはじまる。





※ここでは第1次期間～第2次期間終了までの間に自由契約となった選手のみ掲載





◆ 2019年オフ・自由契約選手



▼ 投手（54名）

大石達也（西武／30歳）

高木勇人（西武／30歳）

小石博孝（西武／32歳）

廖 任磊（西武／26歳）

南川忠亮（西武／27歳）

松本直晃（西武／28歳）

郭 俊麟（西武／27歳）

岡本 健（ソフトバンク／26歳）

笠原大芽（ソフトバンク／24歳）

中村 晨（ソフトバンク／22歳）

島袋洋奨（ソフトバンク／26歳）

森 雄大（楽天／25歳）

戸村健次（楽天／32歳）

池田隆英（楽天／25歳）

西宮悠介（楽天／28歳）

福山博之（楽天／30歳）

今野龍太（楽天／24歳）

野元浩輝（楽天／21歳）

井手亮太郎（楽天／23歳）

鶴田圭祐（楽天／25歳）

関谷亮太（ロッテ／28歳）

大嶺祐太（ロッテ／31歳）

島 孝明（ロッテ／21歳）

阿部和成（ロッテ／30歳）

中村 勝（日本ハム／27歳）

田中豊樹（日本ハム／25歳）

高山優希（日本ハム／21歳）

立田将太（日本ハム／23歳）

成瀬善久（オリックス／33歳）

黒木優太（オリックス／25歳）

山崎颯一郎（オリックス／21歳）

青山大紀（オリックス／24歳）

岩本 輝（オリックス／26歳）

塚原頌平（オリックス／27歳）



森福允彦（巨人／33歳）

坂本工宜（巨人／25歳）

サムエル・アダメス（巨人／25歳）

山下亜文（巨人／23歳）

綾部 翔（DeNA／22歳）

寺田光輝（DeNA／27歳）

中後悠平（DeNA／30歳）

田村 丈（DeNA／26歳）

サミー・ソリス（DeNA／31歳）

水野滉也（DeNA／25歳）

岡本洋介（阪神／34歳）

歳内宏明（阪神／26歳）

横山弘樹（広島／27歳）

飯田哲矢（広島／28歳）

長井良太（広島／20歳）

岡林飛翔（広島／20歳）

村中恭兵（ヤクルト／31歳）

岩橋慶侍（ヤクルト／28歳）

屋宜照悟（ヤクルト／30歳）

沼田拓巳（ヤクルト／25歳）





▼ 捕手（12名）

中田祥多（西武／29歳）

星 孝典（西武／37歳）※捕手不足で2018年途中から育成契約

市川友也（ソフトバンク／34歳）

堀内汰門（ソフトバンク／23歳）

張本優大（ソフトバンク／28歳）

髙城俊人（オリックス／26歳）



西森将司（DeNA／31歳）

小宮山慎二（阪神／33歳）

船越涼太（広島／25歳）

武山真吾（中日／35歳）

杉山翔大（中日／28歳）

山川晃司（ヤクルト／22歳）





▼ 内野手（21名）

金子一輝（西武／24歳）

美間優槻（ソフトバンク／25歳）

西巻賢二（楽天／20歳）

山田大樹（楽天／21歳）

髙濱卓也（ロッテ／30歳）

李 杜軒（ロッテ／31歳）

大木貴将（ロッテ／27歳）

髙濱祐仁（日本ハム／23歳）

鈴木昂平（オリックス／28歳）

岡崎大輔（オリックス／21歳）



ホルヘ・マルティネス（巨人／26歳）

田島洸成（巨人／23歳）

大 河 （DeNA／21歳）

狩野行寿（DeNA／25歳）

中川大志（DeNA／29歳）

山崎憲晴（阪神／32歳）

森越祐人（阪神／31歳）

庄司隼人（広島／28歳）

木村聡司（広島／23歳）

亀澤恭平（中日／30歳）

大引啓次（ヤクルト／35歳）





▼ 外野手（15名）

斉藤彰吾（西武／30歳）

塚田正義（ソフトバンク／30歳）

江川智晃（ソフトバンク／32歳）

島井寛仁（楽天／29歳）

橋本 到（楽天／29歳）

耀 飛 （楽天／23歳）

卓 丸 （楽天／22歳）

伊志嶺翔大（ロッテ／31歳）

森山恵佑（日本ハム／25歳）

岸里亮佑（日本ハム／24歳）

宮﨑祐樹（オリックス／32歳）



青柳昴樹（DeNA／22歳）

岩本貴裕（広島／33歳）

友永翔太（中日／28歳）

近藤弘基（中日／26歳）





※年齢は満年齢





