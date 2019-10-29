◆ 総勢102名が自由契約に
構想外となった選手に来季契約を結ばない旨を通達する、通称「戦力外通告」。2回に分けて行われるうちの第2次期間が10月28日をもって終了し、12球団の自由契約となる選手が出揃った。
今年は合計102名が戦力外に。中には現役を退くことを決めた選手や、育成選手として再契約を結ぶことが決まっている選手もいるが、現役続行を希望する選手の多くは各球団からの連絡を待つか、12球団合同トライアウトを受けることになる。
トライアウトは11月12日（火）、大阪シティ信用金庫スタジアムで開催される。果たして、どん底から這い上がる選手は何名出るのか…。生き残りをかけたサバイバルがはじまる。
※ここでは第1次期間～第2次期間終了までの間に自由契約となった選手のみ掲載
◆ 2019年オフ・自由契約選手
▼ 投手（54名）
大石達也（西武／30歳）
高木勇人（西武／30歳）
小石博孝（西武／32歳）
廖 任磊（西武／26歳）
南川忠亮（西武／27歳）
松本直晃（西武／28歳）
郭 俊麟（西武／27歳）
岡本 健（ソフトバンク／26歳）
笠原大芽（ソフトバンク／24歳）
中村 晨（ソフトバンク／22歳）
島袋洋奨（ソフトバンク／26歳）
森 雄大（楽天／25歳）
戸村健次（楽天／32歳）
池田隆英（楽天／25歳）
西宮悠介（楽天／28歳）
福山博之（楽天／30歳）
今野龍太（楽天／24歳）
野元浩輝（楽天／21歳）
井手亮太郎（楽天／23歳）
鶴田圭祐（楽天／25歳）
関谷亮太（ロッテ／28歳）
大嶺祐太（ロッテ／31歳）
島 孝明（ロッテ／21歳）
阿部和成（ロッテ／30歳）
中村 勝（日本ハム／27歳）
田中豊樹（日本ハム／25歳）
高山優希（日本ハム／21歳）
立田将太（日本ハム／23歳）
成瀬善久（オリックス／33歳）
黒木優太（オリックス／25歳）
山崎颯一郎（オリックス／21歳）
青山大紀（オリックス／24歳）
岩本 輝（オリックス／26歳）
塚原頌平（オリックス／27歳）
森福允彦（巨人／33歳）
坂本工宜（巨人／25歳）
サムエル・アダメス（巨人／25歳）
山下亜文（巨人／23歳）
綾部 翔（DeNA／22歳）
寺田光輝（DeNA／27歳）
中後悠平（DeNA／30歳）
田村 丈（DeNA／26歳）
サミー・ソリス（DeNA／31歳）
水野滉也（DeNA／25歳）
岡本洋介（阪神／34歳）
歳内宏明（阪神／26歳）
横山弘樹（広島／27歳）
飯田哲矢（広島／28歳）
長井良太（広島／20歳）
岡林飛翔（広島／20歳）
村中恭兵（ヤクルト／31歳）
岩橋慶侍（ヤクルト／28歳）
屋宜照悟（ヤクルト／30歳）
沼田拓巳（ヤクルト／25歳）
▼ 捕手（12名）
中田祥多（西武／29歳）
星 孝典（西武／37歳）※捕手不足で2018年途中から育成契約
市川友也（ソフトバンク／34歳）
堀内汰門（ソフトバンク／23歳）
張本優大（ソフトバンク／28歳）
髙城俊人（オリックス／26歳）
西森将司（DeNA／31歳）
小宮山慎二（阪神／33歳）
船越涼太（広島／25歳）
武山真吾（中日／35歳）
杉山翔大（中日／28歳）
山川晃司（ヤクルト／22歳）
▼ 内野手（21名）
金子一輝（西武／24歳）
美間優槻（ソフトバンク／25歳）
西巻賢二（楽天／20歳）
山田大樹（楽天／21歳）
髙濱卓也（ロッテ／30歳）
李 杜軒（ロッテ／31歳）
大木貴将（ロッテ／27歳）
髙濱祐仁（日本ハム／23歳）
鈴木昂平（オリックス／28歳）
岡崎大輔（オリックス／21歳）
ホルヘ・マルティネス（巨人／26歳）
田島洸成（巨人／23歳）
大 河 （DeNA／21歳）
狩野行寿（DeNA／25歳）
中川大志（DeNA／29歳）
山崎憲晴（阪神／32歳）
森越祐人（阪神／31歳）
庄司隼人（広島／28歳）
木村聡司（広島／23歳）
亀澤恭平（中日／30歳）
大引啓次（ヤクルト／35歳）
▼ 外野手（15名）
斉藤彰吾（西武／30歳）
塚田正義（ソフトバンク／30歳）
江川智晃（ソフトバンク／32歳）
島井寛仁（楽天／29歳）
橋本 到（楽天／29歳）
耀 飛 （楽天／23歳）
卓 丸 （楽天／22歳）
伊志嶺翔大（ロッテ／31歳）
森山恵佑（日本ハム／25歳）
岸里亮佑（日本ハム／24歳）
宮﨑祐樹（オリックス／32歳）
青柳昴樹（DeNA／22歳）
岩本貴裕（広島／33歳）
友永翔太（中日／28歳）
近藤弘基（中日／26歳）
※年齢は満年齢
◆ 総勢102名が自由契約に
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