「3COINS」ですやすや眠る可愛いポケモンたちのオリジナルグッズをゲット！

雑貨店「3COINS」(スリーコインズ)は、人気ゲーム『ポケットモンスター』の「ポケモン」たちをモチーフにしたオリジナルグッズを2019年11月1日(金)より発売する。昨年「3COINS」で初めてポケモングッズが商品化され好評を博した企画に続くもので、2019年の第1弾は「Pokémon in a dream」をテーマに、ポケモンたちが眠っているデザインのショルダーピローやアイマスクなど全29アイテムが登場する。





●「Pokémon in a dream」商品(一部)

ターバン/各300円

あったかアイマスク/300円

ポーチ/各300円



クッションカバー/300円 スリッパ/500円

あったかショルダーピロー/300円

レギンス/500円





10月26日(土)からは買い物をするともらえる「Pokémon and 3COINS」オリジナルショッパー(柄は全サイズ共通)も各店舗に登場している。また、11月8日(金)に発表される第2弾のデザインには、11月15日(金)発売のNintendo Switchソフト『ポケットモンスター ソード・シールド』に登場する「サルノリ」「ヒバニー」「メッソン」も仲間入りする。



(C)2019 Pokémon. (C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。