Welcome Home! VWたちが「日本の故郷」に帰ってきた日

輸入車は必ず日本のどこかの港から(空輸を除く)この国へやって来る。生まれた国を離れ、日本に初めてタイヤを下ろしたその地は、その車にとっては日本の故郷ともいえるだろう。2019年10月27日、愛知県豊橋市にあるフォルクスワーゲン グループ本社に「Welcome Home!」のゲートが掲げられた。「日本上陸の地へ、お帰りなさい」という、豊橋港で陸揚げされたフォルクスワーゲンたちへのウェルカムメッセージである。



ゲートで出迎えるのはレストアされた赤い1965年タイプ1。フォルクスワーゲン グループ ジャパンが所有するものだ。



空冷フォルクスワーゲン専門誌「Street VWs」が毎年主催しているフォルクスワーゲンの一大イベント「Street VWs Jamboree」。昨年までは東京・お台場で開催されていたが、13回目となる2019年はオリンピックの関係でこれまでの会場が使用不可となってしまった。そこで今年のイベント会場を提供することを申し出たのは他でもない、フォルクスワーゲン グループ ジャパンだった。こうして豊橋にあるフォルクスワーゲン グループ ジャパン本社での開催が実現したのだという。なんと粋な計らいだろうか。



エントリー対象は空冷水冷を問わず、すべてのフォルクスワーゲン。おなじみのタイプ1やタイプ2はもちろんのこと、ゴルフやジェッタ、ニュービートル、ザ・ビートルなど、新旧さまざまな種類のフォルクスワーゲンが広大なフォルクスワーゲン グループ ジャパンの敷地に集まった。これほどのフォルクスワーゲンを一度に見られる機会は貴重だ。会場の風景をいくつかピックアップしてご紹介しよう。



オリジナルあるいは貴重なヴィンテージ車両

オクタンとしてまず注目したのは、第3会場に展開されたコーナー。本社棟の建物の外に旧ナンバーやKlassisches車両が30台展示された。









Volkswagen Group Japan Awardを受賞したタイプ1は、44年間同一オーナーに保有されているもの。親から子へ、次の世代に受け継がれていく。





素晴らしいコンディションの1951年タイプ1も。



本社棟の中にはVW歴史コーナーとして歴代ビートルが4台展示され、そのヒストリーを振り返ることができた。1952年のスプリット・ウィンドウ(ヤナセが所有)は、日本へ正規輸入された第1号車。オクタンでも以前取材したことがある車両だ。











ビートルの歴史を辿るように、その隣に年代を追って車両が並べられている。







このタイプ1は、1957年に370台輸入されたうちの1台。



初代ビートル同様にファンの絶大なる人気を集めたニュービートル。



2019年9月25日、日本に陸揚げされた「最後の」ザ・ビートル。







メイン会場となった第1会場の様子

アワードを狙う車両が集うというラージエリアにエントリーしているモデルも含め、いちばん台数が多かったのはやはりタイプ1。ノーマルからカスタマイズされたものまで多様なビートルが勢ぞろい。凝ったディスプレイも随所に見られた。

















Lets Play VWs Choice賞に選ばれたのはこのPatinaが印象的なタイプ1。



タイプ2が集まるキャンプエリアでは、テーブルや椅子をセッティングしてゆったりとした時間を過ごすオーナーが多い。







タイプ3のエリアには19台がエントリー。ニュアンスのあるカラーがよく似合う。ラージエリアにもトロフィーを美しくディスプレイしたタイプ3が展示されていた。









カルマンギアのエントリーは21台。FLAT4 Choice賞とBest Custom賞は今年はカルマンギアから選ばれた。



Best Custom賞を受賞した1967年カルマンギア。



タイプI、II、III、カルマンギアだけがVWじゃない!

水冷エリアも設けられていた。ゴルフIやII、ジェッタ、シロッコなどは懐かしくもあり逆に新鮮な印象も受ける。

Best Original賞を獲得したジェッタIIは新車時からそのまま保管していたのかと思うほどのオリジナル状態を保っている。







Best Water Cooled賞、水冷の一番に選ばれたのはゴルフIのGTI。



ルーツを辿ればポルシェも兄弟。空冷モデルが8台エントリー。







物販ブースも充実。全国のVW専門ショップの出店や衣料品や雑貨の販売、キッチンカー&カフェ、スワップミート&フリーマーケット等も行われ、大いに賑わった。















第2会場はVGJ本社開催記念のファンエリア

広大な敷地にはもうひとつの会場、第2会場もある。こちらにはVWファンクラブ以外の空冷モデルが多数集まる一方で、ニュービートルやザ・ビートルも駆け付けた。ひときわ目を引くのは大きなビートルバルーン。エアーが入ったフワフワのビートルには、子どもたちの行列ができていた。

















第1会場と同様にスワップミート&フリーマーケットの店舗が数多く出店、こちらも大きな賑わいの様相を見せていた。









テクニカルサービスセンターやパーツデポも公開

この日は場内の各施設も一般開放された。テクニカルサービスセンターには、フォルクスワーゲングループに属する他ブランドの車両も展示され、来場者はグループ各車の個性の幅広さを感じ取ったに違いない。





パーツデポも開放され、全国のディーラーへ24時間以内にスペアパーツを発送することが可能という巨大施設の様子を随時見学することができた。先着順で開催された埠頭見学ツアーでは、通常は関係者しか見ることができない車両陸揚げ場所を見られるとあって大盛況。こうした施設の一般への開放は初めてということで、輸入された車両が手元に届くまでの工程を一般の人々も知ることができる絶好の機会となった。









普段ほとんど目にすることのないリビルトパーツの解説も。





子ども連れにも楽しいイベント

今回のイベントはフォルクスワーゲン グループ ジャパン社員向けのファミリーデイという一面もあり、また社員に限らず、エントラントや一般来場者も家族連れで数多く来場した。そのため、整備士体験コーナー「キッズマイスター」をはじめ、子ども達が楽しめる場も数多く設けられていた。社員食堂もレストランとして利用することができ、名物「カリーヴルスト」もメニューとして提供された。ソーセージとフライドポテトにケチャップとカレー粉をかけて食べるというドイツの軽食は子ども達にも大好評。







これまでとは開催場所が変わったことでデメリットもあったかと思うが、東京での開催だった去年までと比較すると、西日本エリアからの参加が多かったことが今年の特長だろう。フォルクスワーゲン グループ ジャパンが豊橋にインポートセンターを構えた理由は、日本の真ん中であり全国への流通に便利だということを考えれば、その逆もまた然り。日本全国から集まりやすい地ということで、結果的にこれまで参加したくてもできなかったオーナーが参加することができ、大いに盛り上がったことは特筆に値する。



歴史を辿り、日本の故郷を訪ね、現在のブランドの活動までを含めて理解することで、長きにわたって「Peoples Car」として皆に愛され続けるフォルクスワーゲンの魅力を再認識する。その意義は素晴らしく、実りあるファンミーティングだったといえるだろう。