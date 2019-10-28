井上陽水デビュー50周年を記念してトリビュートアルバムリリース決定

井上陽水のデビュー50周年を記念したトリビュートアルバム『井上陽水トリビュート』が11月27日にリリースされることが発表された。
椎名林檎、ウルフルズ、ACIDMANなど、音楽シーンのレジェンドから若き才能まで、幅広い世代から豪華なアーティストが参加し、井上陽水の名曲の数々をトリビュートする今回の作品。ついに収録内容の全貌を発表した。また、特設サイトでは参加アーティストよりコメントも届いている。コメントや曲目など詳細は以下より。
＜リリース情報＞
『井上陽水トリビュート』
発売日：2019年11月27日（水）
価格：3000円（税抜）
＝収録内容＝
・ACIDMAN 「傘がない」
・iri 「東へ西へ」
・宇多田ヒカル 「少年時代」
・ウルフルズ 「女神」
・オルケスタ・デ・ラ・ルス 「ダンスはうまく踊れない」
・細野晴臣 「Pi Po Pa」
・King Gnu 「飾りじゃないのよ 涙は」
・槇原敬之 「夢の中へ」
・KREVA 「最後のニュース」
・ヨルシカ 「Make-up Shadow」
・斉藤和義 「カナリア」
・椎名林檎 「ワインレッドの心」
・SIX LOUNGE 「Just Fit」
・田島貴男（ORIGINAL LOVE）「クレイジーラブ」
・福山雅治 「リバーサイド ホテル」
井上陽水トリビュート特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/inoue-yosui/tribute/
井上陽水のデビュー50周年を記念したトリビュートアルバム『井上陽水トリビュート』が11月27日にリリースされることが発表された。
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