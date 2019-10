DCより世界最速の男！TV版フラッシュが赤い閃光となってキミの所に現る！

ホットトイズの「テレビ・マスターピース」シリーズに、TVドラマ『THE FLASH / フラッシュ』がラインナップ! 1/6スケールフィギュアで真紅のヒーロー・フラッシュが登場だ。2021年7月頃発売予定。



幼い頃に母親を殺害され、父親が投獄されてしまった過去を持つバリー・アレン。CSIの科学調査員となった彼はある時粒子加速器の事故で昏睡状態になり、目覚めると超高速で移動できる能力を手に入れていた。真紅のスーツを纏いヒーロー・フラッシュとなる。超高速の戦いはやがて時空を超え、数多くの平行世界のヒーローやヴィランも登場し、想像を絶する広がりをみせていく。



そんなTV版フラッシュを、全高約31センチ、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。演じる俳優グラント・ガスティンの肖像権をクリアしたヘッドは2種類付属し、1つはマスクを装着したヘッド、2つ目はマスクを取った素顔のヘッドになっており、皺や皮膚の質感を再現すべくハンドペイント塗装が施されている。



コスチュームは、細かなエンボス加工が施された伸縮性に富んだ布地やレザーのような質感のパーツからできていて、ゴールドのポイントが入ったベルトやブーツなど細かく拘っており精巧な仕上がりに。



アクセサリーとしてフード状マスクが付属し、素顔ヘッドに付けるとマスクを脱いだ状態が再現可能だ。またシーズン1に登場したレッドのエンブレム、タキオン強化装置、並行世界からやって来た別世界版のフラッシュが被る羽根のついたヘルメットも付属。



エンブレムとタキオン強化装置は胸に装着でき、さらに超高速で動いた際に発生するイエローの電光のエフェクトパーツも付いてくる。多彩な差し替え用ハンドパーツをあわせれば様々なアクションシーンが楽しめる。



赤い閃光となってセントラル・シティを駆け抜けるフラッシュ、彼の魅力を封じ込めた逸品といえるだろう。



【テレビ・マスターピース】 『THE FLASH/フラッシュ』

1/6スケールフィギュア フラッシュ



発売:2021年7月頃発売予定

定価:36,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:30,600円(税込)

付属品(アクセサリー):差し替え用ヘッド、フード状マスク(脱いだ状態)、ヘルメット、タキオン強化装置、レッドのエンブレム、エフェクトパーツ(×4)、差し替え用ハンドパーツ(×4)、特製台座、バックボード

種別:ハイエンド1/6スケール可動式フィギュア

取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

http://www.toysapiens.jp/item/200019781000.html



THE FLASH and all related characters and elements (c) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (c) WBEI. (s19)