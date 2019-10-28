「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」より、オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”のCD「あゝオオサカdreamin’night」のトレーラー映像が解禁された。

このたびの映像で披露されたのは、岩崎諒太演じる白膠木簓（ぬるでささら）、河西健吾演じる躑躅森盧笙（つつじもりろしょう）、黒田崇矢演じる天谷奴零（あまやどれい）というメンバー3人のソロ曲。白膠木の楽曲「Tragic Transistor」は作詞をHIDADDY、作曲・編曲をALI-KICKが、躑躅森の楽曲「Own Stage」は作詞を蛭間大地、作曲を蛭間大地とmaeshima soshi、編曲をmaeshima soshiが、天谷奴の楽曲「FACES」は作詞をAmon Hayashi、作曲をDirtyOrangeとAmon Hayashi、編曲をDirtyOrangeがそれぞれ手がけている。

「あゝオオサカdreamin’night」は10月30日にリリース。CDには2020年3月に埼玉・メットライフドームで開催される「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-5th LIVE（仮）」の“最速先行申込シリアルナンバーA”が付属しており、こちらは11月27日に発売されるナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”のCDに封入予定の“シリアルナンバーB”と揃えることで応募が可能となる。

どついたれ本舗「あゝオオサカdreamin’night」

収録内容

M1.「あゝオオサカdreamin’night」／どついたれ本舗（CV：岩崎諒太・河西健吾・黒田崇矢）

M2.「Tragic Transistor」／白膠木簓（CV：岩崎諒太）

M3.「Own Stage」／躑躅森盧笙（CV：河西健吾）

M4.「FACES」／天谷奴零（CV：黒田崇矢）

M5. Drama Track「aikata back again」

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-5th LIVE（仮）」

日程：2020年3月28日（土）、29日（日）

会場：埼玉県 メットライフドーム

出演：木村昴、石谷春貴、天崎滉平、浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治

※天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。