MUCC・逹瑯「振れよ！」 首振りDolls・ナオの衝撃告白に思わず絶叫！

ロックバンド:MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月21日(月)の放送では、4人組バンド・ミオヤマザキからtakaさん(Gt)、3人組バンド・首振りDollsからナオさん(Vo、Dr)が登場。10月29日(火)新木場 STUDIO COASTにて開催される『MUNETAKA Special Halloween Night』は、「MUCC」「首振りDolls」「ミオヤマザキ」の3マンライブということで初の3者対談。ライブへの意気込みについてお聞きしました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年10月21日(月)放送より)

(左から)takaさん、逹瑯、ナオさん

逹瑯:どうですか? 意気込みは。ナオ:そうですね。首振りDollsとしては、やっぱりSTUDIO COASTって初めての規模だと思うんですよ。めちゃくちゃ大きいじゃないですか。もう、どうやってあの大きい空間を鳴らすのかって未知の領域なんで、本当になんかもう、楽しむだけなんですけれどね。ちょっと怖いですね。逹瑯:楽しむのが一番だよね。STUDIO COASTを、どうやってみんなの首を振らすのかって。ナオ:うん。そうですね。逹瑯:でも、どんだけさ、お客さんが首を振ってても、自分が一番首振ってるから見えないよね。ナオ:そうなんですよね。でも、首振りDollsって意外とメンバーあんまり首振ってないんですよ。逹瑯:振れよ(笑)!ナオ・taka:(笑)逹瑯:でも振っていたら歌えないもんなー。ドラム叩きながらさ。ナオ:振るんですけど。でもそんなにずっとは振っていない。逹瑯:ずっと振れよぉー。ナオ:ずっと振りたいけどぉー。意外と曲も、そんなに首振る曲ないですよね。逹瑯:踊れるのはあるけどねー。taka:確かに。ナオ:そんなに首振る系じゃないですよね。逹瑯:ドラム叩きながら首振ってたら歌えないもんな。ナオ:まあねー。逹瑯:ヘッドセット!ナオ:ヘッドセット1回チャレンジしたんですけど、飛ぶんですよね。逹瑯:ほら、振ってんじゃん! 完全に頭!ナオ・taka:(爆笑)ナオ:でも、ずっとは振っていないよっていうか、なんだろ、ドラム叩いてたら普通にこんなんなっちゃってダメでしたね。ヘッドセットはダメ。taka:(笑)