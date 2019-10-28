2019年プロ野球12球団秋季キャンプ参加メンバー一覧＜参加選手・開催地＞

東京ヤクルトスワローズ



＜松山中央公園野球場（坊っちゃんスタジアム）＞

〇投手

中尾輝

大下佑馬

清水昇

寺島成輝

蔵本治孝

坂本光士郎

梅野雄吾

高橋奎二

金久保優斗

鈴木裕太

久保拓眞

田川賢吾

風張蓮

ジュリアス



〇捕手

松本直樹

古賀優大

内山太嗣



〇内野手

廣岡大志

宮本丈

村上宗隆

吉田大成

松本友



〇外野手

中山翔太

塩見泰隆

山崎晃大朗

渡邉大樹

濱田太貴



中日ドラゴンズ



＜沖縄北谷球場＞

〇投手

小笠原慎之介

柳裕也

阿知羅拓馬

福敬登

松葉貴大

三ツ間卓也

鈴木博志

笠原祥太郎

藤嶋健人

山本拓実

垣越建伸

木下雄介



〇捕手

木下拓哉

加藤匠馬

石橋康太

桂依央利



〇内野手

京田陽太

高橋周平

阿部寿樹

根尾昂

石垣雅海

溝脇隼人



〇外野手

井領雅貴

渡辺勝

伊藤康祐

武田健吾



広島東洋カープ



発表後更新









阪神タイガース



＜安芸市営球場＞

〇投手

岩貞祐太

馬場皐輔

藤浪晋太郎

小野泰己

髙橋遥人

才木浩人

浜地真澄

福永春吾

守屋功輝

秋山拓巳

青柳晃洋

飯田優也

望月惇志

牧丈一郎

岩崎優

横山雄哉

石井将希



〇捕手

長坂拳弥

梅野隆太郎

片山雄哉



〇内野手

上本博紀

木浪聖也

北條史也

大山悠輔

熊谷敬宥

小幡竜平

陽川尚将

植田海

藤谷洸介



〇外野手

近本光司

髙山俊

江越大賀

中谷将大

板山祐太郎



横浜DeNAベイスターズ



＜DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA＞

〇投手

東 克樹

齋藤 俊介

濵口 遥大

上茶谷 大河

勝又 温史

飯塚 悟史

櫻井 周斗

進藤 拓也

田中 健二朗

砂田 毅樹

京山 将弥

赤間 謙

平良 拳太郎

古村 徹

中川 虎大

宮城 滝太

R.コルデロ



＜名瀬運動公園市民球場＞

〇捕手

戸柱 恭孝

益子 京右

嶺井 博希

山本 祐大



〇内野手

中井 大介

伊藤 裕季也

倉本 寿彦

柴田 竜拓

山下 幸輝

飛雄馬

佐野 恵太

知野 直人

百瀬 大騎



〇外野手

宮本 秀明

桑原 将志

神里 和毅

乙坂 智

楠本 泰史

細川 成也



読売ジャイアンツ



発表後更新







オリックス・バファローズ





＜高知秋季キャンプ＞

〇捕手

若月健矢

稲富宏樹

フェリペ



〇内野手

白崎浩之

太田椋

山足達也

頓宮裕真

宜保翔

廣澤伸哉

中川圭太

比屋根彰人



〇外野手

西浦颯大

宗佑磨

後藤駿太

西村凌

小田裕也

根本薫

佐野皓大

杉本裕太郎



北海道日本ハムファイターズ



＜国頭キャンプ＞

〇投手

加藤貴之

有原航平

上原健太

井口和朋

西村天裕

公文克彦

鈴木遼太郎

玉井大翔

杉浦稔大

吉田侑樹



〇捕手

清水優心

鶴岡慎也

宇佐見真吾

郡拓也

田宮裕涼

石川亮



〇内野手

杉谷拳士

松本剛

渡邉諒

谷内亮太

石井一成

平沼翔太

難波侑平

横尾俊建

今井順之助



〇外野手

谷口雄也

大田泰示

西川遥輝

白村明弘

姫野優也

万波中正



＜アリゾナキャンプ＞

〇投手

生田目翼

吉田輝星

堀瑞輝

柿木蓮

福田俊

田中瑛斗

石川直也

宮台康平

北浦竜次



千葉ロッテマリーンズ



＜鴨川秋季キャンプ＞

〇投手

東條大樹

酒居知史

東妻勇輔

成田翔

小島和哉

岩下大輝

中村稔弥

原嵩

石崎剛

永野将司

種市篤暉

二木康太

古谷拓郎

土居豪人

鎌田光津希



〇捕手

田村龍弘

宗接唯人

柿沼友哉



〇内野手

藤岡裕大

井上晴哉

松田進

香月一也

茶谷健太



〇外野手

菅野剛士

三家和真

和田康士朗









東北楽天ゴールデンイーグルス



＜倉敷市マスカットスタジアム＞

〇投手

近藤 弘樹

藤平 尚真

釜田 佳直

弓削 隼人

小野 郁

引地 秀一郎

渡邊 佑樹

鈴木 翔天

佐藤 智輝

西口 直人

寺岡 寛治

木村 敏靖



〇捕手

太田 光

岡島 豪郎

山下 斐紹

石原 彪



〇内野手

渡辺 直人

山﨑 剛

内田 靖人

渡邊 佳明

村林 一輝

吉持 亮汰

南 要輔



〇外野手

辰己 涼介

オコエ 瑠偉

岩見 雅紀

下水流 昂

小郷 裕哉

和田 恋

フェルナンド



福岡ソフトバンクホークス



発表後更新



埼玉西武ライオンズ



＜南郷秋季キャンプ＞



〇投手

今井達也

渡邉勇太朗

高橋光成

松本航

粟津凱士

森脇亮介

佐野泰雄

伊藤翔

相内誠

小川龍也

本田圭佑

平良海馬

高橋朋己

與座海人

大窪士夢



〇捕手

森友哉

牧野翔矢

駒月仁人

齊藤誠人



〇内野手

山野辺翔

佐藤龍世

山川穂高

呉念庭

山田遥楓

綱島龍生



〇外野手

金子侑司

木村文紀

鈴木将平

愛斗

戸川大輔

川越誠司

