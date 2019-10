2020年3月20、21日に千葉・幕張メッセ国際展示場1~3ホールで開催されるライブイベント「KNOTFEST JAPAN 2020」にMAN WITH A MISSION、マキシマム ザ ホルモンが出演する。

「KNOTFEST」はアメリカのヘヴィメタルバンド・Slipknotが主催を務める企画で、日本では2014年、16年にも開催された。今回は1日目を「ROADSHOW」、2日目を「FESTIVAL」と銘打ち、SlipknotのほかAnthrax、KOЯNが出演することが決まっていた。追加アーティストのMAN WITH A MISSIONは1日目、マキシマム ザ ホルモンは2日目に登場。また2日目のライブアクトにはMarilyn Mansonも追加された。

イープラスおよびローソンチケットでは11月10日23:59まで、チケットの先行予約を受け付けている。

KNOTFEST JAPAN 2020

DAY 1「ROADSHOW」

2020年3月20日(金・祝)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~3ホール

OPEN 13:00 / START 15:00

<出演者>

Slipknot / MAN WITH A MISSION / Anthrax / and more

DAY 2「FESTIVAL」

2020年3月21日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~3ホール

OPEN 9:00 / START 11:00

<出演者>

Slipknot / KOЯN / マキシマム ザ ホルモン / Marilyn Manson / and more