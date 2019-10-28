Scramble Fes 2019タイムテーブル発表、6組のアーティストが2ステージで交互に出演

11月2日にTSUTAYA O-EASTにて開催されるライブイベント「Scramble Fes 2019」のタイムテーブルが発表された。



Scramble Fesは、あらゆる人や文化が交わり、感性を刺激し新たなカルチャーが常に誕生する街「渋谷」から、音楽カルチャーを通じ日本のエンタテインメントを盛り上げたいという想いからスタートしたイベント。今年は、iri・eill・クボタカイ・TENDRE・VIDEOTAPEMUSIC・betcover!!の6組がTSUTAYA O-EASTの2つのステージを使って交互に出演する。





＜ライブ情報＞







「Scramble Fes 2019 supported by Rolling Stone Japan」



2019年11月2日（土）東京・渋谷TSUTAYA O-EAST

時間：OPEN 14:30 / START 15:30 / CLOSE 21:30 ※予定

出演：iri・eill・TENDRE・クボタカイ・VIDEOTAPEMUSIC・betcover!!

※2ステージ制

チケット前売り：3800円（税込・別途ドリンク代）



各プレイガイド



イープラス：https://eplus.jp/scramblefes2019/

LINEチケット：https://ticket.line.me/events/3960/

ローソン：https://l-tike.com/scramblefes2019/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/scramblefes2019/



イベント公式ホームページ：http://tsutaya.jp/scramblefes2019/



