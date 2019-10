Spotifyスタッフはどんなことを考えている？　a flood of circle佐々木が対話してきた

「仲間集めをしたい」という一言から始まったa flood of circle・佐々木亮介による対談連載「LEOs Friend-hunt」。第2回のお相手はSpotifyスタッフの芦澤紀子氏。ストリーミング・サービスがリスニング環境に変化をもたらして久しいが、この対談を行ってからの2ヶ月でも、星野源や嵐がストリーミング配信を開始するなど刻一刻と状況は変化している。内部の人はどんなことを考えているのか? 8秒間の動画が再生される「キャンバス」なる新機能の話など、ざっくばらんに聞いてきた。



2019年8月13日。担当編集クロダと待ち合わせしてSpotify Japanのオフィスへ。8月12日はa flood of circleが「Rock In Japan 2019」に出演した。8月14日はシカゴで録音した『Meme Song』がリリースされる。「Rock In Japan」でシカゴの音楽の話をしても通じないかも。シカゴでRock In Japanについて話をしても通じないかも。



でも俺が興味あるのは、分裂じゃなくて接続の方なんだ。今日も初めてのことをする。SpotifyでSpotifyの人たちと話す。インタビューっていうか、ただ、話す。「Rock In Japan」に出る人達の音源とシカゴの人達の音源とを並列に聴くのは、以前なら物理的に手間がかかった。CDショップで探せば、棚どころかフロアさえ違うだろう。そこには一つの空間に一つのジャンルの「モノ」がぎっしり詰まっている楽しさがある。



でも今は手の平の上に、音楽のストリーミング・サービスがある。棚もフロアもない。検索枠に名前を入れれば、大概の音源が目の前に現れる。最近じゃ日本のビッグなミュージシャン達の音源も次々と解禁されている。片やトム・ヨークのように、ストリーミング・サービスを嫌う人もいる。ストリーミング・サーヴィスは「接続」の仲間だろうか。敵だろうか。散々語られてきたことかも知れない。



だけど、アルゴリズムが選んだプレイリストを聴いていても、そのアルゴリズムを設置した人がその向こうにいる。どんな人が何を考えてるんだろう? 第2回は佐々木とクロダと、Spotifyの芦澤さんの会話。







LEOs Friend-hunt 2



佐々木:Spotifyを使っている人は今どれくらいいるんですか。



芦澤:アクティブユーザー数はグローバルで2億3200万人。その内、無料プランを使っているのは1億人強です。



佐々木:おお! 凄い数。うちのマネージャーは機材車で移動している時に、懐かしのJ-POPプレイリストを作ってメンバーを洗脳しようとするんですけど(笑)。実際プレイリストっていうものが、Spotifyでは一番特徴的な文化なのかなと思います。



芦澤:そうですね(笑)。まさにプレイリストはストリーミングがもたらしたカルチャーで、中でもSpotifyは新しいお気に入りの音楽との出会いをリスナーに提供することを凄く意識しています。プレイリストにもいろんな種類があって、Spotifyのエディターが作るものと、AIがオススメするものの両方にSpotifyは力を入れています。



佐々木:アルゴリズム的なものですね。



芦澤:アルゴリズム的なプレイリストで皆さんがよく目にするものは、「Daily Mix」や「Release Radar」ですね。今まで自分が聴いてきたものを音楽の系統別にまとめてくれるのが「Daily Mix」で、「Release Radar」は自分がフォローしているアーティストや好きそうなアーティストの新曲を集めて毎週金曜日に届けてくれるものです。加えて「Discover Weekly」という、視聴履歴に基づいて、「この曲は聴いてないけどきっと好きだろう」という曲をオススメしてくれるプレイリストもあります。



佐々木:逆にアルゴリズムじゃない方のプレイリストは、Spotifyのエディターの趣味が反映されていたりするんですか?



芦澤:実は私も元々エディターをやっていたんですけど、基本的にすべてのプレイリストにテーマがあり、新しいプレイリストを作る時はその設定をエディター間で話し合って決めていきます。たとえば「元気Booster」のように気分やシーンをテーマに作られるプレイリストであれば、想定するリスナーの年齢や性別など、裏の設定を決めて作っていきます。



佐々木:架空のターゲットを決めていくんですね。



芦澤:最初はそうです。ただ、すぐに曲に対するリスナーの反応がデータとして出てくるんです。ストリーム回数もそうですし、スキップレートやコンプリーションレートっていう、いわゆる何秒でスキップしたかというデータや最後まで聴いた割合、さらには自分のライブラリに保存したかどうかを見れるできるセーブレートなど、様々なデータを見られるダッシュボードがあります。こうしたリスナーの反応を見て、曲順や入れる曲を微調整していきます。







佐々木:海外のアーティストで曲を再生すると、短い動画がループされるものがあるじゃないですか。あれ、名前はあるんですか?



芦澤:「キャンバス」と言います。



佐々木:初めて聞いた(笑)。海外だともう定番になっているんですか?



芦澤:いえ、本格的にサービスを開始したわけではなくて、試験的に行っていることですね。Spotifyはテック企業でもあるので、新しい仕様を導入する時にはテストをするんです。キャンバスも今はテスト段階にあります。



佐々木:何をイメージして、どういう意図があってやっているものですか。



芦澤:キャンバスは8秒間のループ動画です。デスクトップでは対応していないんですけど、スマホで聴く時には目を引きますし、認証されたアカウントを持っているアーティストやレーベルの方は、専用のツールから簡単に動画を更新することもできます。テイラー・スウィフトは新曲をリリースした際に毎日キャンバス動画を変え、ファンとコミュニケーションを図るような施策を行っていました。



佐々木:毎日!?



芦澤:はい。毎日変わる動画を楽しみに、ファンは毎日同じ曲を聴きにきたりしていました。キャンバスはライブ映像やイラストなどいろんな表現ができるので、アーティストからのファンに向けたメッセージにもなります。



佐々木:SNS的ですね。



芦澤:たとえばビリー・アイリッシュのようなアーティスティックな側面を持っている人は、音だけでなく様々な形で自分の音楽を表現したいと思っていると思います。Spotifyはソーシャルメディアと連動しやすく、シェアされた楽曲はSpotifyのユーザーでなくても30秒まで試聴できるんですよね。キャンバスをシェアすることでファン同士で会話が弾んだりしますので、そう言った意味では新しい体験を促せると思います。この機能が本格的に実装された際には、Spotifyがアーティストやマネジメントにお渡ししているツール「Spotify for Artists」の認証アカウントを持っているアーティストは全員使えるようになります。



佐々木:それ、革命的かもしれないですね。CDは買ってくれた人がどれだけ聴いているかっていうのはわからないし、毎日聴いてもらうためにはどうすべきかって考えていたので。キャンバスはなるほどなって思いました。



芦澤:はい。







佐々木:そもそもの質問ですけど、Spotifyってそもそもレーベルを持っていない人でも曲をアップすることはできるんですか?



芦澤:できます。レーベルの契約がないアーティストでも、自分の音楽をTuneCoreさんのようなアグリゲーター経由で配信することはできます。アグリゲーターはデジタル音楽コンテンツの配信代理業者みたいなものです。TuneCoreから音楽を発信しているインディ・アーティストは大変増えていて、そのシェアも上がっています。



佐々木:そうだったんだ。



芦澤:また、Spotifyには「サブミッション」という機能があります。「Spotify for Artists」というツールから、自分の新曲をSpotifyのエディターに対して提案することができるんです。英語でしなければいけないんですが、ジャンル、使っている楽器、ムードなどを選びそして最後にフリーテキストも書けるようになっています。このツールを使って曲を提出すると、全世界のエディターが見ているダッシュボードに反映されます。



佐々木:みんなちゃんと見ているんだ。



芦澤:見てます。こうしたプロセスを経て、あるエディターの目に留まり、いきなり世界の人気プレイリストに入ることも可能性としてあります。最近あった例で言うと、アグリゲーターを経由して作品を発表しているアーティストが、自身の曲を提出したところ日本の人気チル系プレイリストに入り、そこからどんどん曲が聴かれ始め、バイラルチャートも駆け上がっていったという事例があります。契約したレーベルからの配信でなくても、予想しなかった形で注目されることもありえるということですね。







佐々木:ポッドキャストの番組が盛り上がっている印象があります。中島ヒロトさんがやっている「LIFE ALBUM」や、あとタナソー(田中宗一郎)さんがやっている「POP LIFE」だったり、音楽について語る番組が増えていますよね。



芦澤:昨年度の決算発表を年初に行った際には、CEOのダニエル・エクがSpotifyは今後はNo.1 Audio First カンパニーを目指すとの方針を打ち出し、ポッドキャスト関連企業の買収を発表しました。アメリカでは現在2人に1人がポッドキャストを聞いていると言われますし、ポッドキャストは今盛り上がっていますね。



佐々木:2人に1人!



芦澤:それを受けて日本でもポッドキャストのテストマーケティングを始めました。先ほど言われたふたつのものが、Spotify Japanのオリジナルポッドキャスト・シリーズです。これに加えて、8月からソーシャルビジネスメディア「NewsPicks」とのコラボレーションによるカルチャー寄りのポッドキャスト、10月からはTOKYO FMのラジオ番組と連動したヒプノシスマイクのポッドキャストも始まりました。



佐々木:え! もうやってる人いるんだ!! 取られたぁ。



芦澤:(笑)。バリエーションを増やしていこうとはしています。ポッドキャストの中にもいろんなジャンルがあって、音楽関連なものもあれば、ニュース寄りのものやカルチャーに寄ったもの、もしくは犯罪ドキュメンタリーやコメディもありますね。



佐々木:ある意味ラジオですね。



芦澤:そうですね。日本の場合はラジオを聴く文化が根付いているし、Radikoで聞いている人も多いから、ポテンシャルは高いだろうなと思っています。ただ、ポッドキャストっていうフォーマット自体はまだそこまで浸透していないんですよね。



佐々木:そうですね。



芦澤:これをラジオやRadikoを聞いている人に選択肢の一つと考えてもらうには、まずは番組がたくさんないといけないなと思っています。コンテンツ以外では、先ほどお伝えした買収した企業の中にアンカーという企業があります。アンカーは個人でもスマホなどで簡単にポッドキャストを作り公開できるツールを提供しています。弊社のスタッフの中には早速始めた人もいるくらいです(笑)。







佐々木:それは僕でもできるということですか?



芦澤:できます。最近は雑誌のWIRED.jpもその方式で始めました。メディアの皆さんもポッドキャストという新たな媒体に注目されている方が多く、その企画力やキャスティング力を活かして魅力的なポッドキャスト制作を行う事例も増えてきています。最近は「ELLE』さんもやっているようで、開運セラピーをテーマにして早くもSpotify上で人気のコンテンツになっています。



佐々木:紙媒体と音楽ストリーミングの連動で言えば、『STUDIO VOICE』のアジア音楽特集号でいろんなアーティストがレコメンドする音楽を、手元のスマホを使って誌面に印字されたコードを読み込むだけでその場でSpotifyで再生できるのは凄く面白かったですね。



芦澤:Spotifyでは気に入った楽曲やアルバム、プレイリストをシェアできる独自のコードを発行できます。これをSpotifyの検索画面のカメラで読み込むだけで、その音楽を再生できるのですが、2018年春に『POPEYE』がこれを活用した企画を行い、読みながら聴ける音楽特集として話題になりました。スマホを手元に置きながら雑誌を読むことが多いと思うので、誌面で紹介されている音楽を簡単に見つけて、その場で聴かれたら楽しいですよね。



佐々木:確かに。



芦澤:音楽ファンが音楽ファンとアーティストのために運営しているサービスというのが、Spotifyの特徴のひとつです。様々な音楽ストリーミングサービスがありますが、Spotifyは音楽サービスを中核とした会社として、すべての取り組みの根底に音楽愛があるのかなと思います。



佐々木:Spotifyの音楽愛の部分は強めに書いときます(笑)。



芦澤:ありがとうございます(笑)。







佐々木:ユーザーにはまだ知られてない機能ってありますか?



芦澤:機能ではないですが、「バイラルチャート」ってご存知ですか?



佐々木:それは急上昇チャートみたいなものですか?



芦澤:いえ、バイラルチャートはSpotiftyからソーシャルメディアでシェアされ、再生された数をベースにしたランキングで、「いまソーシャルメディアでバズっている曲」が分かる指標と言えます。すべてシステムで算出されているので、どうやったら1位になるのかという正確なギミックは実は誰もわかっていません。



佐々木:コントローラブルなものじゃないんですね。



芦澤:バイラルチャートをチェックしていると、これから来るものをいち早くキャッチできるかもしれません。Spotifyのプレイリストを作成しているエディター達もバイラルチャートを注目してみています。バイラルチャートをきっかけにエディターの目に留まり、プレイリストにピックアップされて人気が広がっていくこともあります。世の中の動きを反映することも多く、去年秋にクイーンの映画が公開された際は、チャートの上位がクイーンの楽曲で占拠されていたこともありました。



佐々木:ああ、ミスチルのカタログ配信開始の時とかもそうでしたね。



芦澤:これまでなかったものが加わり、急激にシェアされるとバイラルには入りやすいようですね。バイラル以外では、再生回数ランキングをプレイリストにした「トップ50」も日々更新されていますが、こちらはあまり変動がないのがストリーミングの特徴です。



佐々木:確かに、ずっとあいみょんや髭男ですよね。



芦澤:逆に言うと、一度ストリーミングでヒットすると長い間ずっと聴かれるということですね。DAOKOの「打上花火」も2年ぐらい上位にいましたし、エド・シーランの「シェイプ・オブ・ユー」もそうでしたね。CDはパッケージ購入のランキングなため、発売初週にドンとチャートを上昇し、翌週以降大きく下がっていくと思うんですけど、ストリーミングチャートは実際に聴かれている回数がベースになるチャートなので、一度ヒットした曲は長期間聴かれ、チャートの上位にとどまる傾向があります。



佐々木:前とはチャートの考え方が変わってますよね。



芦澤:たとえばあいみょんが話題になり、ある曲が人気を呼ぶと、あいみょんに興味を持ったリスナーがアーティストページで他の曲も調べて聴いたため、複数曲が一気にチャートにランクインしました。そそれが今は髭男で起きています。そうしたロングテールな聴かれ方がストリーミングの特徴ですね。瞬間瞬間で見るとCDの利益率に比べて儲からないと言われていますが、中長期的に見ていくべきビジネスモデルかなと思います。







佐々木:そこでさっきのキャンバスの話に繋がってきて、もう1回聴いてもらうための工夫をしていくことが、ミュージシャン側にも必要になっていきますね。



芦澤:そうですね。



佐々木:でも、チャートで長く残っていくっていうのは今っぽいなと思うけど、それが貧富の差になっていく可能性はあるかなと思います。完全に移行したらまた話は別なのかもしれないけど、今はいずれにせよ過渡期なのかなと。



芦澤:おっしゃる通り今は過渡期ですが、単純にストリーミングのリスナーが今の10倍になったらまた全然状況も違うわけですよね。まずは日本の中でストリーミングで音楽を聴く人を増やしていきたいと思います。



クロダ:ただ、たとえばアメリカと比べると、人口が違うので仮にクラスでひとりが聴くような音楽でも、リスナーの数は全然変わってきますよね。そして、アメリカやイギリスでチャートの1位になったアーティストは、ある程度他の国でも聴かれるようになりますが、日本では必ずしもそうではない。



芦澤:はい。



クロダ:日本でストリーミングが浸透したとして、それでアーティストは食べていけるようになると思いますか?



芦澤:それで言うとK-POPが世界のスタンダードになったように、日本のアーティストにも大いにチャンスはあると思います。BTSやBLACKPINKなどのK-POPアーティストを見ていると、韓国語のまま歌い、世界中にリスナーを広げていっています。こうした国境を超えたオーディエンスの獲得はストリーミングがあったからこそ成し遂げられたのではないかと思います。ストリーミングはプレイリストやAIによるレコメンデーションを通じ、国内だけではなく様々な国の、様々な趣味嗜好のリスナーに音楽を届けることができます。国内のみならず海外にもリスナーを広げられれば、状況はさらに変わっていくのかなと思います。



クロダ:少なからず世界に目を向ける必要がありますね。



芦澤:どのアーティストにもその必要があるとは言わないですが、世界も視野に入れたほうがより大きく道が拓けるとは思います。ストリーミングは国境やジャンルの垣根を簡単に越えさせてくれます。よく日本はガラパゴスだとか島国だとか言われますけど、ストリーミングでは逆にボーダーレス、ジャンルレスに音楽が聴かれるようになっています。



佐々木:そうですね。



芦澤:K-POPが何故あそこまでいったかと言うと、国内市場の限界を考慮し、みんな初めからグローバルスタンダードになろうと頑張ったと聞きます。日本の音楽市場においては依然CDの構成比が大きいですが、ストリーミングが普及するに従い、今世界規模での成功を意識するアーティストも増えてきいるように感じます。







クロダ:リスニングスタイルがストリーミングに移行していった中で、アーティストの作る曲が変わっていった事実はありますか?



芦澤:曲の作り方は千差万別だと思いますが、リリースのやり方は多様化してきたかもしれません。前はアルバムを中心に考えて、そのアルバムから先行シングルを切っていくという考え方をしていたと思うんですけど。今は曲をコンスタントにリリースする中で、リスナーの反応を見ながらアルバムの方向性を調整していくアーティストも出てきています。



佐々木:様子を見ているってことですね。



芦澤:また海外では、多様なプレイリストにピックアップされるように、いろんなジャンルのアーティストをフィーチャリングしたり、様々なバージョンのリミックスを出すアーティストも増えています。エド・シーランはその最たる例かもしれません。それによって今まではリーチしていなかったリスナーにも音楽を届けられるのです。そして、何曲かトラックをリリースした後に、集大成としてアルバムを出す。つまりアルバムというものが、今までのような1枚のものを作るという感じではなくなってきたのかなと思います。



佐々木:ストリーミングの特性を活かしたビジネスプランがないといけないと。



芦澤:そういう側面はありますね。



佐々木:最後にサウンドについて少し聞きたいなと思います。Spotifyで配信される時に、サウンドは変化していますよね?



芦澤:マスタリングに関して言うと、ラウドネス・ノーマライゼーションっていうものをかけています。マスタリングによって音圧は当然バラバラなわけですが、リスナーが聴いた時にある曲は小さくて、ある曲は大きいってなると聴きづらくなるので、そこは均等に聴こえるようにノーマライゼーションをかけています。でも、それぐらいです。基本的にはなるべくいただいた音源に必要以上の手を加えることはしていません。



佐々木:ノーマライズされる数値的な基準はあるんですか?



芦澤:アーティストや関係者向けに情報を提供している専用サイト「Spotify for Artist」上に記述されています。エンジニアの方に見ていただくと、参考になるかもしれません。



佐々木:ノーマライゼーションに罪はないですけど、超音圧あるぜ! を売りにしていてもSpotifyだと難しいというか。これからはサービスごとに向いているマスタリングを変えなきゃいけなくなりますね。



芦澤:そうですね。とりあえず…… 音圧は突っ込み過ぎない方がいいかもしれませんね(笑)。



佐々木亮介

a flood of circle(ア・フラッド・オブ・サークル)のフロントマン佐々木亮介。2016年にソウルの聖地メンフィスで現地のミュージシャンとセッションして作り上げた1stミニアルバム『LEO』をリリース。2017年、ライブ会場限定で発売された『大脱走E.P.』では逆にすべての楽器をすべて自分で担い、トラップビートなどを取り入れたR&B/ヒップホップシーンとの同時代性を意識した内容の作品を制作。



2019年2月にはシカゴのClassick Studiosで4曲を録音。ミックスエンジニアはChance The Rapperなどを手がけるElton Chueng(エルトン・チャン)が担当。さらに東京でも4曲を録音し、こちらは共同プロデューサーとしてROTH BART BARON(ロット・バルト・バロン)三船雅也が参加。何にもラベリングできないポップミュージックアルバム『RAINBOW PIZZA』を作り上げ8月21日にリリースする。



◾️バックナンバー



Vol.1「a flood of circle佐々木亮介が「面白いこと」を求め仲間募集」



