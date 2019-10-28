アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」第3章のメインビジュアル、および場面写真が公開された。

メインビジュアルは、「さらば、遠き日」というキャッチコピーとともに光差す小道で笑い合うラインハルトとキルヒアイスの2人が描かれたもの。場面写真では、2人のほかにヤンや帝国のメルカッツ、アンスバッハ、同盟のグリーンヒルの姿も見られる。

「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」は、TVアニメとして放送されたファーストシーズンに続く物語で、全12話が3章仕立てでイベント上映されている。現在第2章が上映されており、第3章は11月29日に封切られる。

アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」

上映日程

第2章：上映中

第3章：2019年11月29日（金）～

※各章3週間限定イベント上映

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

制作：Production I.G

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ジークフリード・キルヒアイス：梅原裕一郎

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

パウル・フォン・オーベルシュタイン：諏訪部順一

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

フレデリカ・グリーンヒル：遠藤綾

ワルター・フォン・シェーンコップ：三木眞一郎

オリビエ・ポプラン：鈴木達央

ダスティ・アッテンボロー：石川界人

アンネローゼ・フォン・グリューネワルト：坂本真綾

ヒルデガルド・フォン・マリーンドルフ：花澤香菜

フレーゲル：古谷徹

アーサー・リンチ：二又一成

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/松竹・Production I.G