アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」第3章のメインビジュアル、および場面写真が公開された。
メインビジュアルは、「さらば、遠き日」というキャッチコピーとともに光差す小道で笑い合うラインハルトとキルヒアイスの2人が描かれたもの。場面写真では、2人のほかにヤンや帝国のメルカッツ、アンスバッハ、同盟のグリーンヒルの姿も見られる。
「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」は、TVアニメとして放送されたファーストシーズンに続く物語で、全12話が3章仕立てでイベント上映されている。現在第2章が上映されており、第3章は11月29日に封切られる。
アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱」
上映日程
第2章：上映中
第3章：2019年11月29日（金）～
※各章3週間限定イベント上映
スタッフ
原作：田中芳樹（東京創元社刊）
監督：多田俊介
シリーズ構成：高木登
キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂
総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子
制作：Production I.G
キャスト
ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守
ヤン・ウェンリー：鈴村健一
ジークフリード・キルヒアイス：梅原裕一郎
ユリアン・ミンツ：梶裕貴
パウル・フォン・オーベルシュタイン：諏訪部順一
ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔
オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一
アレックス・キャゼルヌ：川島得愛
フレデリカ・グリーンヒル：遠藤綾
ワルター・フォン・シェーンコップ：三木眞一郎
オリビエ・ポプラン：鈴木達央
ダスティ・アッテンボロー：石川界人
アンネローゼ・フォン・グリューネワルト：坂本真綾
ヒルデガルド・フォン・マリーンドルフ：花澤香菜
フレーゲル：古谷徹
アーサー・リンチ：二又一成
ナレーション：下山吉光
(c)田中芳樹/松竹・Production I.G