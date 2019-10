本渡楓、沼倉愛美出演　本日20：30から『刀使ノ巫女』公式生放送実施！

スクウェア・エニックスは、スマートフォン向けゲーム『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』の公式生放送『【刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火】秋の夜長も生放送するよ 2019』を、2019年10月28日(月)に実施する。また、10月21日(月)18時より開催しているピックアップ召集では、新衣装『荒魂パーカー』が登場している。



本作は、オリジナルTV アニメーション『刀使ノ巫女』の世界を、ゲームオリジナルキャラクターたちの視点で楽しめる剣戟コマンドバトルRPG。人気イラストレーターのしずまよしのり氏がメインキャラクター原案を務め、音楽は柳川和樹氏(代表作:『フィリスのアトリエ~不思議な旅の錬金術士~』など)が担当。異形の存在を斬って祓う『刀使』と呼ばれる神薙ぎの巫女たちの物語は、アニメ本編とリンクしつつ、もうひとつの刀使たちの奮闘劇を描く。



今回の『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』公式生放送は、衛藤可奈美役の本渡楓さん、木寅ミルヤ役の沼倉愛美さんのキャスト2名でお届け。秋の夜長も最新情報はもちろんのこと、バラエティ企画もボリューム満点でお送りするとのこと。



また、昨年3月に開催された1周年記念イベントにて販売され大好評を博した『荒魂パーカー』を纏った刀使たちが登場する『第3回共闘戦特効付き新メンバーピックアップ召集』が開催中! メインメンバー『七之里呼吹【荒魂パーカー】』『安桜美炎【荒魂パーカー】』に加えて、サポートメンバーからは『瀬戸内智恵【荒魂パーカー】』『鴨ちなみ【荒魂パーカー】』などが登場している。ピックアップ召集は10月31日まで。



(C)伍箇伝計画/刀使ノ巫女製作委員会 (C)2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.