眉村ちあきLIQUIDROOMワンマン公演、ライブには愛をぎっしりと詰めて

眉村ちあきが、10月21日に東京・LIQUIDROOMにて「東阪ワンマンライブ LIQUIDROOM〜過剰なダブルピース〜」を開催した。この日のチケットはソールドアウト。1000人の観客が1つになった本公演をレポートする。

眉村は、これまで1年に1度規模を拡大しながら大きな会場でライブを行ってきた。今年の6月にも東京・新木場STUDIO COASTで2000人動員のライブを成功させている。しかし今回のLIQUIDROOMの動員は1000人。一見動員数が減っただけのように見えるが、今回のライブはチケットがソールドアウトしたと言う所に大きな意味がある。2020年から頻度を上げて ”軽々しく”ワンマンライブを行っていくと宣言した眉村にとって、今日がそのスタート地点になるライブとなった。



赤と緑の照明がステージを照らすと「恋人たちのクリスマス」風のアカペラSEが流れ、トナカイに扮した吉田豪が押すカートに乗った眉村が登場。なぜ今クリスマスだったのかは明かされなかったが、心底楽しそうに笑顔で手を振っていた。思い返せば、照明もクリスマスカラーであった。



ライブは「Queeeeeeeeeen!」からスタート。眉村の愛らしいダンスと一緒に、会場全体が恒例の左手を使った振りを揃えて踊っているのを見ると、今日の一体感の高さが一段と高い事が分かる。恥ずかしがる人は1人もおらず子供から大人まで楽しめる空気がそこには産まれていた。続く「荻窪選手権」では銀テープも発射され、会場は出だしから揺れんばかりの大盛り上がりだ。





Photo by 原田夕季



MCでは眉村の持ち前の明るさに会場が暖かく笑いに包まれると、新曲の「DEKI☆NAI」をスクリーン一杯のVJをバックに披露。意外にも切ない歌詞が独特のPOPセンス光る曲調に乗る魅力の詰まった1曲だ。夏の音から始まる「夏のラーメンワルツ」では、何度もステージ裏に戻りスタッフを連れてくると、サビでワルツを踊らせる。そんなとにかくやりたい事をやろうとする天真爛漫な眉村を観客が暖かく見守り応援するのも彼女のライブならではの光景。「ナックルセンス」ではステージからダイブすると、観客も慣れたように眉村を運んでいく。会場横にたどり着くと「もののけ姫」を歌い、満足したように「さんぽ」を歌いながらステージへ帰っていった。客席からも思わず「自由か!!」とツッコミが飛ぶ。本人も、「『ゴットタン』だけ見て来た人はびっくりするよね」と笑って話していた。



即興ソングから繋げていったのは、NHK Eテレ『ビットワールド』歌のコーナーで眉村が歌う「マーメイドちゃんは海の底」。即興部分では今日のライブを開催したことに「愛がぎっしり詰まった理由がある」と歌っていたが、当日の会場の様子を上手く捉えた素直な言葉に思えた。1000人規模のライブ会場でここまで一体感を高め濃密な空間が作られるようになったのは、眉村が多くの人を巻き込み進んできたその証ではないだろうか。



「ほめられてる!」、「ちゃらんぽらん」と続け「I was born in Australia.」で再び客席にダイブをすると、もうライブは後半戦だ。新曲のトラックが流れないという音響トラブルがあるも、「もののけ姫」(ラップver.)で会場を盛り上げ、即興ソングから自然に繋がる「音楽と結婚ちよ」をマイクも通さない生の声で披露。感動が1人1人に確かに届き、大きな拍手と歓声が起こった。



初披露となった「壁みてる」は、休みの日にはする事がなく壁を見ているという眉村のエピソードがジャジーなトラックに乗る不思議と癖になる新曲。ただただ盛り上がるだけではない、同じ目線に立つ眉村がいるからこそ会場に一体感が産まれる。初披露にも関わらずコールアンドレスポンスもバッチリ決まり盛り上がった。「この曲を聞いたら好きな人が想像できると思う。私はマユムラー(ファンの総称)のことを考えながら作ったから、受け止めてね!」と言うと、新曲「顔面ファラウェイ」を初披露。ファラウェイは”fly away”という意味とのこと。キュートな愛を歌い上げる真っ直ぐなギターロックだ。そこから「インドのりんご屋さん」で一気にフロアは躍り狂うと、「開国だ」で一転会場の空気を変え、「おじさん」へと繋がっていく。その圧倒的な表現力に大きな拍手が送られた。





Photo by 原田夕季



新曲「あたかもガガ」では、珍しくギターソロもあり会場がその世界観に圧倒され入り込んでいったように見えた。眉村自身もその空気を変えるかのようにサンタ衣装を脱ぎ捨てると、会場に明るい空気が戻り「メソ・ポタ・ミア」で再び盛り上がりを取り戻す。最後は、アカペラから始め「大丈夫」でライブ本編は終了した。



アンコールの拍手が巻き起こる中、重大発表として何かがスクリーンに流れるも真っ白なスモークで肝心の文章が隠され見えないというまさかの演出も。その後改めて、1月13日に東京・TSUTAYA O-EASTにて「ちのてきこえん! 第704回 渋谷編」が開催されることが発表されている。



そして、「奇跡・神の子・天才犬!」が流れるとライブが再開。「本気のラブソング」でファンへの愛を歌うと、「どうしても帰らなきゃいけないから、最後の曲やる!」と「ピッコロ虫」を披露しライブは終了。かと思われたが、眉村に負けないくらい観客もまだ帰りたくないと想いが溢れWアンコールへ。眉村も嬉しそうに再登場し「ビバ☆青春☆カメ☆トマト」で最高に盛り上がりライブは終了した。



眉村はもちろん、観客全員を巻き込んで思い切り楽しんだ今回のライブ。初披露となった新曲はただ盛り上がるだけではない感情の込められた曲としてライブを彩っていた。そんな様々な要素が、今後の活動を位置付けていく重要な1日であったように思う。





<イベント情報>



眉村ちあき

「ちのてきこえん! 第704回 渋谷編」



2020年1月13日(月)東京・TSUTAYA O-EAST

時間 OPEN 18:00 / START 19:00