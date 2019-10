KNOTFEST JAPAN 2020、第3弾発表でマリリン・マンソン、ホルモン、マンウィズ

来年日本で開催されるスリップノット主催の大規模音楽フェス「KNOTFEST JAPAN 2020」の第3弾出演アーティストがアナウンスされた。



過去2回の開催で10万人以上が絶叫したスリップノット主催のダークカーニバル「ノットフェス・ジャパン」が来年4年ぶりに再上陸。そして、今回発表された第3弾の出演アーティストでは、1日目にMAN WITH A MISSION、2日目には日本からマキシマムザホルモン、更にアメリカからマリリンマンソンが発表された。







また、本日10月28日よりチケットの先行発売も開始している。詳細は以下より。





<イベント情報>







「KNOTFEST JAPAN 2020」



DAY1「ROADSHOW」

2020年3月20日(金・祝) 幕張メッセ国際展示場 1-3 ホール

時間:open 13:00 / start 15:00

出演:SLIPKNOT (HEADLINER)、MAN WITH A MISSION【NEW】、ANTHRAX and more

チケット料金:

スタンディング:9800円(税込・入場時別途ドリンク代)

スタンディング(Tシャツ付き):12800円(税込・入場時別途ドリンク代)



DAY2「FESTIVAL」

2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場 1-3 ホール

時間:open 9:00 / start 11:00

【出演者】 SLIPKNOT (HEADLINER)、KOЯN、マキシマム ザ ホルモン、MARILYN MANSON and more

チケット料金スタンディング:15800円(税込・入場時別途ドリンク代)

スタンディング(T シャツ付き):18800円(税込・入場時別途ドリンク代)



2日通し券:チケット料金

DAY1 ROADSHOW + DAY2 FESTIVAL 2日通し券:24600円(税込・入場時別途ドリンク代)

DAY1 ROADSHOW + DAY2 FESTIVAL 2日通し券(Tシャツ付き):27600円(税込・入場時別途ドリンク代)

【両日共通】

※6歳未満入場不可 / 6歳以上有料

※出演アーティストの変更等による払い戻しは行いません

※いかなる場合でもチケットおよびリストバンドの(紛失・破損・焼失)再発行は致しません

※先行販売で規定枚数に達し次第、随時受付を終了させて頂きます。 その場合、一般発売はございませんので予めご了承ください。

(入場チケット購入者のみ対象)



・チケット先行発売詳細(イープラス・ローチケ)

2019年10月28日(月)正午〜2019年11月10日(日)23:59

詳細: www.knotfestjapan.com