TWICE、チケット即完のワールドツアースタート&2020年3月東京ドーム追加公演決定

TWICE初のワールドツアーの日本公演「TWICE WORLD TOUR 2019 TWICELIGHTS IN JAPAN」が、10月23日北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナからスタートし、更に来年3月に東京ドームでの追加公演も決定した。



日韓のメンバーから構成されるガールズグループTWICE。5月25日韓国公演を皮切りに世界各地で開催したTWICE初のワールドツアーの日本公演「TWICE WORLD TOUR 2019 TWICELIGHTS IN JAPAN」は、チケットの申し込みが約100万枚を超え即完。超プレミア級となったツアーがスタートした。



北海道公演では、開演前から伝わる会場の興奮が暗転とともに大熱狂に包まれ、オープニングでは9つの光に照らされた映像とともにメンバーが登場。「TWICELIGHTS」というタイトルのとおり、いろんな色のTWICEを魅せるというコンセプトがあり、登場からキラキラした9人のエネルギッシュなパフォーマンスが光った。



全員「One in a Million! こんばんは! TWICEです。」



サナ「みなさん今日は、TWICE WORLD TOUR 2019 TWICELIGHTS IN JAPAN にお越しくださいましてありがとうございます!」とツアーを楽しみにしていた表情がメンバー全員から溢れていた。



メンバー全員の挨拶が終わり、ダヒョン「今回はなんと! 初披露の曲もあります! ドキドキワクワクですよね?」と、日本初披露のパフォーマンスがあることを伝えると、ONCE(TWICEのファンの総称)も大熱狂。早速の初披露の曲は日本でフルバージョンを初披露の「Breakthrough」。「Breakthrough」のMVを初解禁した時も、今までにないクールなダンスとサウンドが話題となったが、フルバージョンも、さらにクールなパフォーマンスにONCEも何度も大歓声に。





Photo by 田中聖太郎写真事務所



そして11月20日にリリースされる『&TWICE』のリード曲で日本初パフォーマンスの「Fake & True」ではイントロが流れた瞬間、会場の盛り上がりは最高潮に。まだMVが解禁したばかりにも関わらず、ONCEの掛け声も大きくそろい、圧巻のステージを披露。「Fake & True」は1週間で再生回数が1000万回を突破している。



メンバーもONCEも全員が名残惜しくステージ去ったのもつかの間、緊急告知の文字が映像に浮かび、本ツアーの追加公演が発表。2年連続となる東京ドーム公演が決定した。





<ツアー情報>



TWICE

WORLD TOUR 2019 TWICELIGHTS IN JAPAN」



=ツアー日程=

2019年10月23日(水)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2019年10月27日(日)千葉 幕張メッセ国際展示場9-11ホール

2019年10月29日(火)千葉 幕張メッセ国際展示場9-11ホール

2019年10月30日(水)千葉 幕張メッセ国際展示場9-11ホール

2019年11月6日(水)大阪 大阪城ホール

2019年11月7日(木)大阪 大阪城ホール

2019年11月16日(土)宮城 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

2019年11月17日(日)宮城 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

2019年11月29日(金)愛知 ポートメッセなごや 3号館

2019年11月30日(土)愛知 ポートメッセなごや 3号館

2019年12月1日(日)愛知 ポートメッセなごや 3号館

2020年2月11日(火・祝) 福岡 マリンメッセ福岡

2020年2月12日(水)福岡 マリンメッセ福岡

2020年2月22日(土)静岡 静岡エコパアリーナ

2020年2月23日(日)静岡 静岡エコパアリーナ

2020年3月3日(火)東京 東京ドーム

2020年3月4日(水)東京 東京ドーム



詳しくは特設サイトにて。

URL:http://www.twicejapan.com/feature/twicelights



TWICEオフィシャルサイト:http://www.twicejapan.com