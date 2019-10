STU48第2期生オーディション最終審査、ファン投票で25名の合格者が決定

瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48の第2期生オーディションの最終審査が27日(土)、広島県・NTTクレドホールにて開催された。ファン約700名を前に、最終候補者86名が最終PR、パフォーマンスを行い、25名の最終審査通過者が選出された。



STU48が定期オーディションを行うのは、1期生オーディション以来で約2年半ぶり。前回とは異なり、ファン700人が会場に入り、最終審査通過者はファン投票によって決定するシステムとなった。



イベントは、STU48キャプテンの岡田奈々と瀧野由美子、MCを務めるボールボーイ佐竹佑一(RCCラジオ「STU48のちりめんパーティー」MC)の進行でスタート。最終候補生86名がステージで『会いたかった』をパフォーマンスし、それぞれの意気込みを話した。



最終候補生のパフォーマンスを見た瀧野由美子は「岡山での初ライブが印象に残っています。緊張しすぎて全然覚えていないです」と、初めてファンの前でパフォーマンスをした当時の緊張感を思い出しコメントした。



ここでイベントは、STU48メンバーのライブパートへ。STU48初めてのオリジナル曲『瀬戸内の声』や『出航』など全14曲を元気よく披露した。



MCでは岡田奈々が「新しい仲間の誕生の瞬間に立ち会えるということで、さっきの最終候補生のパフォーマンス中、楽屋で大騒ぎでした。みんなでモニターに釘付けで『かわいい!』って、大興奮でした」と最終候補生を見守る現役メンバーたちの様子を明かした。



ライブパート明けには早くも20名の合格者(10月13日〜10月27日までのファンからの獲得票数上位20名で決定)の発表へ。獲得票数1位から順番に20位までの名前が挙がり、合格者20名の発表がされた。その後は、惜しくも上位20名から漏れてしまった66名から当日特別枠5名の選出へ。



こちらは66名がそれぞれ“疑似握手会”を行い、それを見たSTU48 Mobile/Mail会員が候補生へ投票するシステム。66名はファンが目の前にいる想定でどんなことを声かけるか、どんな対応をするのかをステージ上でPRしていく。



特別枠集計中には、特別企画「ムチャぶり意識調査」がSTU48現役メンバーと既に合格をしている最終候補通過者20名とで行われた。トータライザーを使って合格者20名がお題に対してどう思っているかの意識調査となり、“1年後にはセンターになる自信がある”などのお題に回答をした。



そしていよいよ当日特別枠5名の呼び出しが行われ、最終審査通過者25名がステージ上に出揃った。



最後に岡田奈々が「今日からみんなはSTU48の一員ということで、もう今から私たちは仲間ということなので困ったこととかわからないことは一緒に乗り越えていきたいと思いますし、きっとファンのみなさんが支えてくださると思います。感謝の気持ちを忘れずにレッスンに励んでください。私も2回オーディションを受けて落ちてを経験しているので分かるのですけど、諦めずにやっていると本当に受かることもあるし、別の夢を見つける可能性もあります。(オーディションが)またいつ開催されるか分からないですけど、自分なりに生きてみて、次こうしたいああしたいという自分の思いのままに人生を歩んでもらえたらと思うので、みんな自分のやりたいことをやってください」と、今回のSTU48 第2期生オーディションに参加した候補生へメッセージを送り、オーディションは幕を閉じた。





3列目:渡辺菜月/川又優菜/中廣弥生/内海里音/田口玲佳/田中美帆/前村姫亜/川又あん奈

2列目:迫 姫華/鈴木 彩夏/南 有梨菜/原田 清花/吉田 彩良/田村 菜月/立仙 百佳/尾崎 世里花

1列目:岡田奈々/今泉美莉愛/吉崎 凜子/池田 裕楽/高雄 さやか/宗雪 里香/工藤 理子/近藤 ありす/小島 愛子/瀧野由美子



▽ライブセットリスト

overture

1 瀬戸内の声 ALL

<MC>

2 出航 ALL

3 思い出せてよかった ALL

4 ペダルと車輪と来た道と ALL

<MC>

5 海の色を知っているか? 勝手に!四国観光大使:榊・谷口・中村・兵頭・福田・三島・森

6 恋は仮病中 Charming Trip:石田(千)・石田(み)・岩田・新谷・田中・峯吉

7 好きになれただけで幸せだ せとまいく:沖・甲斐・信濃・新谷・中村・矢野

8 Which is which?(STUDIO) STUDIO:今村・大谷・門脇・峯吉

9 一杯の水(瀬戸7) 瀬戸7:甲斐・信濃・瀧野・藤原・三島・森下

10 青い檸檬 岡田・門脇・矢野

<MC>

11 NEW SHIP ALL

12 少女たちよ ALL

13 大好きな人 ALL

<MC>

14 夢力 ALL