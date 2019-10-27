明治安田生命J2リーグ第38節が各地で行われた。

首位の柏レイソルはFWオルンガの2得点などでアビスパ福岡に4－0の大勝。2位モンテディオ山形も本拠地で愛媛FCに3－0の快勝を収め、ともに順調に勝ち点を積み上げている。試合前ともに勝ち点「61」で並んでいた、プレーオフ圏内を狙う徳島ヴォルティスと水戸ホーリーホックの1戦は徳島に軍配。5位に浮上している。

今節の結果と順位表は以下の通り。

モンテディオ山形 3－0 愛媛FC

FC琉球 2－3 大宮アルディージャ

徳島ヴォルティス 2－1 水戸ホーリーホック

アルビレックス新潟 3－1 京都サンガF.C.

横浜FC 2－1 東京ヴェルディ

V・ファーレン長崎 2－4 ツエーゲン金沢

ヴァンフォーレ甲府 1－1 鹿児島ユナイテッドFC

FC町田ゼルビア 0－0 FC岐阜

柏レイソル 4－0 アビスパ福岡

レノファ山口FC 3－2 ジェフユナイテッド千葉

ファジアーノ岡山 1－0 栃木SC

■J2順位表

1位 柏（勝点75／得失点差＋35）

2位 山形（勝点67／得失点差＋23）

3位 横浜FC（勝点67／得失点差＋20）

4位 大宮（勝点66／得失点差＋18）

5位 徳島（勝点64／得失点差＋12）

6位 岡山（勝点63／得失点差＋4）

7位 京都（勝点62／得失点差＋12）

8位 水戸（勝点61／得失点差＋15）

9位 甲府（勝点59／得失点差＋17）

10位 金沢（勝点56／得失点差＋11）

11位 新潟（勝点55／得失点差＋17）

12位 長崎（勝点53／得失点差－2）

13位 東京V（勝点51／得失点差－1）

14位 山口（勝点47／得失点差－10）

15位 琉球（勝点43／得失点差－20）

16位 愛媛（勝点39／得失点差－13）

17位 千葉（勝点39／得失点差－17）

18位 福岡（勝点38／得失点差－19）

19位 町田（勝点37／得失点差－20）

20位 鹿児島（勝点33／得失点差－30）

21位 栃木（勝点30／得失点差－23）

22位 岐阜（勝点30／得失点差－29）

■J2第35節対戦カード（11月2、3、4日）

▼2日

13：00 福岡 vs 東京V

14：00 岐阜 vs 徳島

14：00 大宮 vs 柏

15：00 鹿児島 vs 岡山

15：00 水戸 vs 山形

▼3日

14：00 千葉 vs 金沢

14：00 栃木 vs 新潟

14：00 横浜FC vs 長崎

15：00 愛媛 vs 町田

16：00 山口 vs 琉球

▼4日

14：00 京都 vs 甲府