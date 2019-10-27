明治安田生命J3リーグ第28節が各地で行われた。
首位のギラヴァンツ北九州はホームでY.S.C.C.横浜と対戦。前半早々に先制を許したが、その後3点を返して逆転勝ちを収めている。2位の藤枝MYFCは敵地でSC相模原と、3位ザスパクサツ群馬はホームでカターレ富山とそれぞれ引き分けたため、上位陣では順位に変動はなかった。
今節の結果と順位表は以下の通り。
SC相模原 1－1 藤枝MYFC
AC長野パルセイロ 0－0 カマタマーレ讃岐
いわてグルージャ盛岡 1－2 ガイナーレ鳥取
ザスパクサツ群馬 0－0 カターレ富山
ギラヴァンツ北九州 3－1 Y.S.C.C.横浜
ガンバ大阪Uー23 1－2 セレッソ大阪Uー23
FC東京Uー23 2－1 福島ユナイテッドFC
ブラウブリッツ秋田 0－1 ヴァンラーレ八戸
ロアッソ熊本 3－2 アスルクラロ沼津
■J3順位表
1位 北九州（勝点55／得失点差＋18）
2位 藤枝（勝点51／得失点差＋11）
3位 群馬（勝点50／得失点差＋21）
4位 熊本（勝点50／得失点差＋7）
5位 富山（勝点46／得失点差＋18）
6位 鳥取（勝点45／得失点差－5）
7位 八戸（勝点41／得失点差＋7）
8位 C大23（勝点40／得失点差－9）
9位 秋田（勝点39／得失点差＋7）
10位 福島（勝点37／得失点差－6）
11位 相模原（勝点34／得失点差－6）
12位 沼津（勝点33／得失点－5）
13位 讃岐（勝点32／得失点差－11）
14位 G大23（勝点31／得失点差＋8）
15位 長野（勝点30／得失点差－7）
16位 F東23（勝点24／得失点差－12）
17位 YS横浜（勝点27／得失点差－14）
18位 岩手（勝点24／得失点差－22）
■J3第28節対戦カード（11月3、4日）
▼3日
13：00 讃岐 vs F東23
13：00 藤枝 vs 八戸
14：00 C大23 vs 岩手
14：00 北九州 vs 秋田
▼4日
13：00 鳥取 vs 長野
13：00 福島 vs 富山
13：00 YS横浜 vs 沼津
14：00 G大23 vs 相模原
18：00 群馬 vs 熊本