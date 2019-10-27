◆ 練習日は内野スタンドを無料開放
中日は27日、秋季キャンプの日程と参加メンバーを発表した。10月30日から11月19日まで、沖縄・北谷、ナゴヤ球場に分かれて行われる。
両球場ともに午前10時練習開始予定で、休日予定日は11月2日、6日、10日、14日。キャンプ中は、北谷球場、ナゴヤ球場とも、内野スタンドを一般無料開放にするとしている（雨天時は球場係員に要確認）。北谷球場で行う秋季キャンプ参加メンバーは以下の通り。
【沖縄・北谷組】
▼ 投手（12名）
11 小笠原慎之介
17 柳 裕也
30 阿知羅拓馬
34 福 敬登
38 松葉貴大
43 三ツ間卓也
46 鈴木博志
47 笠原祥太郎
54 藤嶋健人
59 山本拓実
61 垣越建伸
98 木下雄介
▼ 捕手（4名）
35 木下拓哉
52 加藤匠馬
58 石橋康太
68 桂依央利
▼ 内野手（6名）
1 京田陽太
3 高橋周平
5 阿部寿樹
7 根尾 昂
32 石垣雅海
48 溝脇隼人
▼ 外野手（4名）
26 井領雅貴
31 渡辺 勝
49 伊藤康祐
56 武田健吾
【場所】
北谷公園野球場（沖縄県中頭郡北谷町美浜2）
【日程】
10月30日～11月19日
休日：2日、6日、10日、14日
◆ 練習日は内野スタンドを無料開放
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