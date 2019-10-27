◆ 練習日は内野スタンドを無料開放



中日は27日、秋季キャンプの日程と参加メンバーを発表した。10月30日から11月19日まで、沖縄・北谷、ナゴヤ球場に分かれて行われる。



両球場ともに午前10時練習開始予定で、休日予定日は11月2日、6日、10日、14日。キャンプ中は、北谷球場、ナゴヤ球場とも、内野スタンドを一般無料開放にするとしている（雨天時は球場係員に要確認）。北谷球場で行う秋季キャンプ参加メンバーは以下の通り。



【沖縄・北谷組】

▼ 投手（12名）

11 小笠原慎之介

17 柳 裕也

30 阿知羅拓馬

34 福 敬登

38 松葉貴大

43 三ツ間卓也

46 鈴木博志

47 笠原祥太郎

54 藤嶋健人

59 山本拓実

61 垣越建伸

98 木下雄介



▼ 捕手（4名）

35 木下拓哉

52 加藤匠馬

58 石橋康太

68 桂依央利



▼ 内野手（6名）

1 京田陽太

3 高橋周平

5 阿部寿樹

7 根尾 昂

32 石垣雅海

48 溝脇隼人



▼ 外野手（4名）

26 井領雅貴

31 渡辺 勝

49 伊藤康祐

56 武田健吾



【場所】

北谷公園野球場（沖縄県中頭郡北谷町美浜2）



【日程】

10月30日～11月19日

休日：2日、6日、10日、14日