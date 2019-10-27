中日・京田陽太

◆ 練習日は内野スタンドを無料開放

　中日は27日、秋季キャンプの日程と参加メンバーを発表した。10月30日から11月19日まで、沖縄・北谷、ナゴヤ球場に分かれて行われる。

　両球場ともに午前10時練習開始予定で、休日予定日は11月2日、6日、10日、14日。キャンプ中は、北谷球場、ナゴヤ球場とも、内野スタンドを一般無料開放にするとしている（雨天時は球場係員に要確認）。北谷球場で行う秋季キャンプ参加メンバーは以下の通り。

【沖縄・北谷組】
▼ 投手（12名）
11　小笠原慎之介
17　柳　裕也
30　阿知羅拓馬
34　福　敬登
38　松葉貴大
43　三ツ間卓也
46　鈴木博志
47　笠原祥太郎
54　藤嶋健人
59　山本拓実
61　垣越建伸
98　木下雄介

▼ 捕手（4名）
35　木下拓哉
52　加藤匠馬
58　石橋康太
68　桂依央利

▼ 内野手（6名）
1　京田陽太
3　高橋周平
5　阿部寿樹
7　根尾　昂
32　石垣雅海
48　溝脇隼人

▼ 外野手（4名）
26　井領雅貴
31　渡辺　勝
49　伊藤康祐
56　武田健吾

【場所】
北谷公園野球場（沖縄県中頭郡北谷町美浜2）

【日程】
10月30日～11月19日
休日：2日、6日、10日、14日