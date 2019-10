『劇場版 TIGER ＆ BUNNY -The Rising-』イメージリングの予約受付が開始！

大人のための本格的なキャラクタージュエリー・グッズなどを扱うユートレジャーより、『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』コラボ第三弾として、ワイルドタイガーとバーナビー・ブルックス Jr.をイメージしたリング(指輪)がユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップにて取扱われることが発表された。バーナビー・ブルックス Jr.の誕生日を記念して、10月31日(木)より予約受付が開始される。



『TIGER & BUNNY』は、今もなお根強いファンを持つ、近未来都市「シュテルンビルト」を舞台に、”NEXT(ネクスト)能力”と呼ばれる特殊能力を持ったヒーロー達の活躍を描いたTVアニメ。

落ち目のベテランヒーロー、ワイルドタイガーこと鏑木・T・虎徹と、生意気なスーパールーキー、バーナビー・ブルックス Jr.のコンビが、他のヒーローたちと共に活躍する姿を描いたバディヒーローアクションで、2011年4月より『TIGER & BUNNY』TVアニメシリーズが放送。2012年9月に劇場版作品第一弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』が公開、2014年2月に2作目となる『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』が公開された。



本商品は、ふたつのリング(指輪)がぴったりと重ねられるデザインで、”グッドラックモード”発動時を連想させるアイテムとなっている。





■グッドラックモード”ワイルドタイガー”リング

ワイルドタイガーをイメージしたリング。

センターにワイルドタイガーをイメージした緑色の「ペリドット」が留めてあり、内側にはタイガーマークが刻印されている。

価格・素材:3万8500円(K10ホワイトトーゴールド・ペリドット)、1万6500円(シルバー・ペリドット)



■グッドラックモード”バーナビー・ブルックス Jr.”リング

バーナビー・ブルックス Jr.をイメージしたリング。

センターにバーナビー・ブルックス Jr.をイメージした赤色の「ルビー」が留めてあり、内側にはバニーマークが刻印されている。

価格・素材:3万8500円(K10ホワイトトーゴールド・ルビー)、1万6500円(シルバー・ルビー)



※価格はいずれも税込です。



(C)BNP/T&B MOVIE PARTNERS