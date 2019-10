アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の10月14~21日の1位は、歌手でクリエーターのまふまふさんの最新アルバム「神楽色アーティファクト」でした。

◇先週の結果

まふまふさんは、動画投稿サイトなどネットシーンでの活動で話題を集め、YouTube、ニコニコ動画に投稿された動画の総再生回数は9.8億回を超えています。また、歌手でクリエーターのそらるさんとのユニット「After the Rain」としても活動しています。まふまふさんの楽曲は、その存在感あふれる歌声と独特のメロディーが特徴。今回首位を獲得したのは、まふまふさんの約2年ぶりのアルバムで、自身過去最多となる20曲を収録しています。テレビアニメ「かつて神だった獣たちへ」のオープニングテーマ「サクリファイス」、連続ドラマ「スカム」の主題歌「ジグソーパズル」といったタイアップ曲も収録していて、ここ数年のまふまふさんの集大成ともいえる内容となっています。

2位には、ミュージカルやアニメなどのメディアミックスプロジェクト「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のキャラクターソングを収録したアルバム「『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』レヴューアルバム『ラ・レヴュー・エターナル』」がランクイン。4位には、アニメやゲームが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」のガールズバンド「Roselia(ロゼリア)」のボーカル・湊友希那役で知られる相羽あいなさんのシングル「Lead the way」が登場しました。表題曲は、テレビアニメ「カードファイト!! ヴァンガード 新右衛門編」のオープニングテーマとなっています。

ほかにも、アニメ「鬼滅の刃」の禰豆子(ねずこ)役などで知られる声優の鬼頭明里さんのメジャーデビューシングル「Swinging Heart」が8位に、劇場版アニメ「映画スター☆トゥインクルプリキュア 星のうたに想(おも)いをこめて」の主題歌を収録した「『映画スター☆トゥインクルプリキュア ~星のうたに想いをこめて~』主題歌シングル」が9位に登場しました。

◇今週の動向

「バンドリ!」のガールズバンド「Afterglow」の最新シングル「ON YOUR MARK」、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)発のシングル「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT! 01 TRUE COLORS」「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 33 Starry-Go-Round」、女性声優ユニット「DIALOGUE+」のデビューシングル「はじめてのかくめい!」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「神楽色アーティファクト」 まふまふ アルバム

2位 「『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』レヴューアルバム『ラ・レヴュー・エターナル』」 Various Artists アルバム

3位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- Song&Soundtrack」 Various Artists アルバム

4位 「Lead the way」 相羽あいな シングル

5位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 16 ピコピコプラネッツ」 ピコピコプラネッツ シングル

6位 「Love U my friends」 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アルバム

7位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 17 STAR ELEMENTS」 STAR ELEMENTS シングル

8位 「Swinging Heart」 鬼頭明里 シングル

9位 「『映画スター☆トゥインクルプリキュア ~星のうたに想いをこめて~』主題歌シングル」 Various Artists シングル

10位 「機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX」 Various Artists アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。