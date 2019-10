ZIGGY結成35周年の現在とその先へ、復帰後最大規模の全国ツアー始動

ZIGGYが、10月14日に東京・Zepp DiverCity Tokyoにて、ZIGGY TOUR2019 ROCK SHOW season3「GET THE FxxK OUT‼︎」の2日目の公演を行った。全26曲を駆け抜けた本公演をレポートする。



本ツアー「GET THE FxxK OUT‼︎」は、2019年5月に森重樹一(Vo.)が声帯ポリープの切除手術を行なってから初となるツアーであり、新シングル『I STAY FREE FOREVER』を提げて年内までに全国を廻るというもの。2017年の復帰後、最大規模となるZIGGYのツアーを目撃すべく、会場には多くのファンがかけつけた。



会場に入ると正面には、「ZIGGY」の文字の照明が大きく照らされている。17時を廻ると、客電が落ちSEと手拍子の中メンバーが登場。CHARGEEEEEE...(Dr.)の煽りに会場が大歓声で応えると、真っ赤な衣装に身を包んだ森重が姿を現した。ライブは、ニューシングル『I STAY FREE FOREVER」の「ここから消え失せろ」からスタートし、一気に会場が火を吹いたように盛り上がっていく。



楽曲の魅力はもちろん、森重樹一(Vo.)の目で見てもロックが伝わってくるその姿が観客を釘付けにする。そうして会場を大きく使ってパフォーマンスをしながらも、1人1人に歌っているようにも見えるのが森重の魅力だ。ZIGGYはメンバーの入れ替えがかなりあるバンドだが、今回のツアーでは森重、CHARGEEEEEE…、カトウタロウ (Gt.)、Toshi (Ba.)、今井隼(Key.)全員のグルーブがかなりマッチしているように感じた。各々の魅せるソロでも会場は大きな歓声を上げて盛り上がった。







オープニングからは比較的新しい楽曲が続いたが、観客との一体感は35周年を迎えたZIGGYの前では言うまでもない確かなものがそこにはある。会場の年齢層こそ高めではあったが、会場の熱気はそんなことを全く感じさせず、むしろそれが衰えることなく最後の2回目のアンコールまで盛り上がりが増していったことに筆者は驚いた。



ライブ全体を通してみると、新旧入り混じった選曲であった。軽やかに駆け抜けていくような楽曲からとことんヘヴィな曲までジャンルも幅広く、そしてそれをZIGGYというバンドとしてまとめあげる力はやはり圧巻だ。シンプルなカッコよさの中で魅せる飽きさせない姿勢が、ファンとしてついていこうと思わせるような魅力になっているのではないだろうか。



ツアー初日でアナウンスのあった通り、ZIGGYは1987年に発売したメジャーデビューアルバム『ZIGGY 〜IN WITH THE TIMES〜』のリテイク版のFC盤とライブ会場盤を11月1日、通常盤を2020年1月8日に発売する。今回のライブでも「EASTSIDE WESTSIDE」や「I WANT YOUR LOVE」など本アルバムからヘヴィに進化を遂げた曲達が披露された。森重がMCで「何をこのバンドがやりたいのか、それが35年の月日を経てこんな形になったことに僕はある種の感動を覚えています」と語ったように、歴史を背負って新しくなった楽曲だからこそ深みの出たカッコ良さを観客も体感したのではないだろうか。そうして楽曲が進化していくように、セットリストも変化をしながらツアーを続けていくようだ。常にさらなる満足を求めて進んでいくそんなZIGGYの姿勢がここにも表れている。







ライブは後半も、ニューシングル『I STAY FREE FOREVER』からZIGGYの中でもかなりメタル色の強いintroから幕を開ける「NEGATIVE SPIRAL」が披露されたり、「WHISKY, R&R AND WOMEN」では、カトウが「WHISKY!」と呼びかけると観客が「R&R AND WOMEN!」と返すコールアンドレスポンスが行われたりと休むことを知らずに突き進んでいった。それでもまだまだ足りないと、2度行われたアンコールの最後は「I cant stop rollin」と歌う「TEENAGE LUST」で締められる。このライブは終了してもZIGGYはまだまだ”転がり続ける”のだ。



本ツアーは年内まで全国を回る予定なので、是非足を運んでライブの詳細はその目で確かめてみて欲しい。





<ツアー情報>



ZIGGY TOUR2019 ROCK SHOW season3 「GET THE FxxK OUT!!」



2019年10月11日(金)新横浜NEW SIDE BEACH!!

2019年10月14日(月・祝)東京 Zepp DiverCity Tokyo

2019年10月18日(金)大阪BIG CAT

2019年10月20日(日)名古屋SPADE BOX

2019年10月26日(土)徳島club GRINDHOUSE

2019年10月27日(日)松山サロンキティ

2019年11月1日(金)札幌PENNY LANE24

2019年11月3日(日)帯広MEGA STONE

2019年11月5日(火)釧路NAVANA STUDIO

2019年11月7日(木)秋田LIVESPOT2000

2019年11月9日(土)仙台CLUB JUNK BOX

2019年11月10日(日)郡山CLUB#9

2019年11月16日(土)宮崎SR BOX

2019年11月17日(日)鹿児島SR HALL

2019年11月21日(木)神戸VARIT.

2019年11月23日(土)岡崎CAM HALL

2019年11月24日(日)岐阜CLUB ROOTS

2019年11月28日(木)金沢GOLD CREEK

2019年11月30日(土)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

2019年12月1日(日)長野CLUB JUNK BOX

2019年12月6日(金)広島セカンド・クラッチ

2019年12月8日(日)米子AZTiC laughs

2019年12月13日(金)名古屋ボトムライン

※全席指定 ※3歳以上チケット必要

2019年12月15日(日)博多DRUM Be-1

2019年12月26日(木)東京 中野サンプラザホール

※全席指定 ※3歳以上チケット必要

2019年12月27日(金)なんばHatch

※全席指定 ※3歳以上チケット必要



チケット一般:6000円(税込)

※会場により入場時別途ドリンク代必要

※全席指定公演以外は未就学児入場不可