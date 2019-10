「JUDY AND MARYが大好き」な10代にマカロニえんぴつ・はっとりが共感

マカロニえんぴつのボーカル・ギター、はっとりさんが、10月24日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とともに、9月にリリースされたミニアルバム『season』の収録曲「ヤングアダルト」にちなみ、“自分は10代だけど、お父さんお母さん世代に流行った曲が大好き”というリスナーの話を聞いていきました。その中から、18歳、高3の女性リスナーとのやり取りを紹介します。とーやま校長:はっとり先生が10代のときは、大人世代の曲を聴いたりしました?はっとり:そうですね。クラスで流行っている曲を頑張って追いかけよう、みたいなことはしていなかったですね。4歳離れた姉がいて、その姉のCDを聴かせてもらったりしていたので、割と小学校くらいのころから、aikoさんとかゆずとかをめちゃくちゃ好んで聴いていましたね。とーやま校長:へぇ~。“ヤングアダルト”ですね。はっとり:さらに中学時代にギターを買ったならば……父親が元々ロックをやっていたので「お前、ギターをやるんだったら、コレを聴いておけよ!」って言われて、ディープ・パープルとか……70年代のハードロックとかを聴いたりDVDを観たりしていたので、まあ周りの友達とは話は合わなかったですね。とーやま校長:そういう生徒はたくさんいると思います。――リスナーが電話で登場とーやま校長:今、高3だけど、“ヤングアダルト”生徒ってことだよね? 好きなアーティストは誰?リスナー:私が好きなのは、JUDY AND MARYです!はっとり:ジュディマリ! YUKIさんじゃなくて?とーやま校長:たしかに。YUKIさんはソロでも活躍されているけど、どの曲が好きなの?リスナー:『くじら12号』が好きです。とーやま校長:まさに俺が10代で聴いていた曲だよ。この曲とはどうやって出会ったの?リスナー:両親が聴いていた影響で、私も好きになりました。とーやま校長:この曲のどういうところが好き?リスナー:サビの音程がずっと高くて、テンションが上がるところが好きです。はっとり:ジュディマリは、元気いっぱいの曲が多いですからね。とーやま校長:しかも書き込みを見たら、この『くじら12号』をバンドで演奏しているんだよね?リスナー:あ、歌いました。とーやま校長:ボーカルで? バンドメンバーは?リスナー:お父さんとその仲間たちです。はっとり:(笑)。とーやま校長:すごくないですか?!(笑)。はっとり:熱いよ、それは(笑)。とーやま校長:どういう経緯で、一緒にやることになったの?リスナー:私がジュディマリの曲をずっと口ずさんでいたら、元々地元でバンドを組んでいたお父さんが、「ジュディマリのカバーバンドでボーカルをやってみる?」って誘ってくれたんです。はっとり:すごいね! 一つ気になるんですけど、お父さんの楽器は何ですか?リスナー:ギターです。はっとり:ギター! でも、ジュディマリのギターって難しいですよね?とーやま校長:うん。だって、普通のコードじゃないし。はっとり:わざと、はずしてきますからね。とーやま校長:(リスナーに)それは、人前で歌ったりしたの?リスナー:そうです。とーやま校長:どこでやったの?リスナー:なんか……バーのステージみたいな所で。とーやま校長:バーのステージ……(笑)。それは何歳のとき?リスナー:小学校6年生のときです。はっとり:小学校6年生!? バーなんか行っちゃダメだよ~(笑)。とーやま校長:(笑)。周りの反応とか覚えてる?リスナー:みんな、すごくニコニコして聴いてくれました。はっとり:ステージデビューは、はっとりより全然早いですね。僕の先輩ですよ!リスナー:(笑)。とーやま校長:へぇ~(笑)。この曲と出会って、何か変わったことはある?リスナー:この曲の影響で歌が好きになりました。はっとり:素晴らしいね~。とーやま校長:歌が好きになって、今は何かやっているの?リスナー:はい。少し活動をしています。とーやま校長:お~やっているんだね。はっとり:これは、父ちゃんが嬉しいんじゃないですか? 娘の初ステージで一緒に演奏できて。胸熱ですよ。とーやま校長:ね~!はっとり:実ははっとりもね……自分で自分のことを“はっとり”って言っているの、何か変だな(笑)。俺も、父親と一緒にバンドをやっていた時期があったんです。なので、自分と照らし合わせて熱くなっちゃった(笑)。リスナー:え~!はっとり:父ちゃんがボーカルをやって、俺はギターで……高校のときにやっていましたね。とーやま校長:何を演奏したんですか?はっとり:父親の作ったオリジナル曲です(笑)。ハードロックでしたね。父ちゃんが「あぁぁあああああ~~~」ってシャウトしている横で、ベェェ~ンって息子がギターを弾く親子ってどう思う?リスナー:かっこいいと思います!はっとり:あ~良かった!とーやま校長:じゃあ、これからも好きな音楽を続けてね。教えてくれてありがとう!はっとり:ありがとう!リスナー:ありがとうございます!この他にも、アバの「ダンシング・クイーン」が好きな17歳の女性リスナーや、ビートルズの「ヘイ・ジュード」が好きな18歳の女性リスナーが登場。どちらも“世代が関係ない曲”と、はっとりさんも共感していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/