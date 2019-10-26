劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」の第2弾キービジュアルが到着した。
これは本日10月26日に徳島で行われたイベント「マチ★アソビ vol.23」内の、劇場版「Fate/stay night [Heaven’s Feel]」スペシャルステージでお披露目されたもの。第2弾キービジュアルは監督の須藤友徳描き下ろしで、衛宮士郎や間桐桜らメインキャラクターが登場した。またYouTubeでは本ビジュアルの紹介動画も公開中だ。
手にした者の願いを叶えるという万能の願望機・聖杯をめぐる物語を描いた、ビジュアルノベルゲーム「Fate/stay night」を原作とする劇場アニメ「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』」。2017年に第1章「presage flower」、今年1月に第2章「lost butterfly」が公開された。3部作の最終章となる第3章「spring song」は、2020年春に封切られる。
劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」III.spring song」
2020年春公開
スタッフ
原作：奈須きのこ／TYPE-MOON
キャラクター原案：武内崇
監督：須藤友徳
キャラクターデザイン：須藤友徳・碇谷敦・田畑壽之
脚本：桧山彬（ufotable）
美術監督：衛藤功二
撮影監督：寺尾優一
3D監督：西脇一樹
色彩設計：松岡美佳
編集：神野学
音楽：梶浦由記
制作プロデューサー：近藤光
アニメーション制作：ufotable
配給 ：アニプレックス
キャスト
衛宮士郎：杉山紀彰
間桐桜：下屋則子
セイバーオルタ：川澄綾子
遠坂凛：植田佳奈
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン：門脇舞以
藤村大河：伊藤美紀
言峰綺礼：中田譲治
間桐臓硯：津嘉山正種
ライダー：浅川悠
真アサシン：稲田徹
(c)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC