BiSHの新曲「KiND PEOPLE」のミュージックビデオがYouTubeでフル尺公開され、あわせてApple MusicおよびiTunes Storeでの先行配信もスタートした。

昨日10月25日のテレビ朝日系「ミュージックステーション」で初披露された「KiND PEOPLE」。MVでは真っ黒な制服に身を纏ったBiSHが、彼女たちと同じ制服を着用した150人のダンサーを率いてパフォーマンスを繰り広げている。

また「Mステ」内でオンエアされたTVスポットで、お遍路着を着たBiSHのビジュアルが解禁された。これは現在開催中の全国ホールツアー「NEW HATEFUL KiND TOUR」松山公演中止を受けて、BiSHメンバーが11月9日の午前中から愛媛県内の霊場を巡礼する企画の告知で、この企画には清掃員(BiSHファンの呼称)も参加可能となっている。さらに同日、愛媛・WstudioREDでは2部制のフリーライブ「Thank you for KiND PEOPLE FREE LiVE in Matsuyama」が開催される。1部は「NEW HATEFUL KiND TOUR」松山公演のチケット購入者限定招待ライブだが、2部には四国4県のCDショップ、福岡、大阪、東京で配布される抽選応募券で当たった人が参加することができる。詳細はBiSHのオフィシャルサイトで確認を。