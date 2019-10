スペイン各地方を代表するミシュラン星付シェフが10月、11月に続々来日

レド日本橋ANNEXで開催される、レストランプロジェクト『COOK JAPAN PROJECT』のコンテンツのひとつとして、2019年10月後半から11月にかけて、スペイン4州からその地を代表するミシュラン星付シェフが腕を振う。 17の自治州からなるスペイン。その複雑な歴史的背景と地理的特性から、それぞれの地域が独自の文化を持つ。今回、COOK JAPAN PROJECTに登場するシェフは次の4つの地域からはるばる来日する。スペイン北部に位置しフランスと国境を接し美食で有名なバスク地方、スペイン最大の商工業地帯バルセロナをもつカタルーニャ地方、別名グリーン・スペインと呼ばれる自然豊かなアストゥリアス地方、地中海の楽園と呼ばれオリーブやアーモンドの生産が盛んなマヨルカ島。それぞれの地域を代表する名シェフが生み出す食を通じて、スペインの多様性をぜひ体験いただきたい。



1)2019年10月24日(木)- 29日(月)<バスク地方>

Josean Alija(ホセアン・アリヤ)

シェフの6日間限定のイベントビルバオの街を再生させるきっかけとなったグッゲンハイム美術館のシグネチャーレストランであり、ムガリッツのアンドニシェフをはじめとする有名シェフ達からも絶賛されている「Nerua Guggenheim Bilbao」。オープン後すぐにミシュラン1ツ星とレプソルガイド3つの太陽を獲得し、2019年のthe Worlds 50 Best Restaurantsにもランクイン。伝統的なバスク料理を基本に、食材を徹底的に探求したホセアンシェフのミニマリスティックな世界を披露。





「Nerua Guggenheim Bilbao」Bilbao Spain ミシュラン★ Worlds 50 Best Restaurants 2019 32位

日程:2019年10月24日(木)ー29日(月)ディナー18:00 / 18:30 / 19:00 -

価格:デグスタシオンコース ディナー 3万1,000円

2)2019年11月7日(木)- 10日(日)<カタルーニャ地方>

Paco Perez(パコ・ペレス)シェフの

スペインカタルーニャを代表するモダンスパニッシュの巨匠でありミシュラン合計5ツ星を持つパコ・ペレスシェフ。スペインはもちろん、イギリスやドイツなど国外でも引っ張りだこ。1年以上前から交渉し、今回のイベントに参加実現された。次のミシュラン3ツ星と言われるパコシェフ本人が腕をふるう貴重な機会をお見逃しなく。

「Miramar」Llança, Spain ミシュラン★★

「Enoteca」Barcelona, Spain ミシュラン★★

「Cinco by Paco Perez」Germany, Berlin ミシュラン★

日程:11月7日(木)、8日(金)ディナー 18:00 / 18:30 / 19:00 -

11月9日(土)、11月10日(日)ランチ12:00 / 12:30 / 13:00 - ディナー18:00 / 18:30 / 19:00 -

価格:ランチ 3万1,000円

ディナー 2万8,000円

3)2019年11月13日(水)- 11月18日(月)<バレアレス諸島マヨルカ島>

Fernando Arellano(フェルナンド・アレヤノ)シェフの6日間限定のイベントバルセロナから飛行機で1時間半、または船で6時間ほどのところにあるマヨルカ島。その島を代表する5ツ星ホテルCastell Son Claretのシグネチャーレストランがフェルナンドシェフ率いる「Zaranda」。2010年のオープン後すぐにミシュラン1ツ星、2016年には2ツ星を獲得。フェルナンドシェフは美しく目を引く盛り付けと、最高峰のテクニックを駆使した遊び心あふれる料理で知られており、例えばイカとホタテを使った黒い卵から黄身が流れ出す「The Black Egg」や真珠の養殖で有名なマヨルカ島にちなんだ黒真珠のような球体に牡蠣のエッセンスを閉じ込めた「Majorica" Oyster」など、まるで宝石のような輝きを持つ驚きに溢れた一品を作り出す。





「Zaranda」Mallorca, Spain ミシュラン★★

日程:11月13日(水)- 18日(月)ディナー 18:00 / 18:30 / 19:00

価格:デグスタシオンコース ディナー 3万1,000円

4)11月25日(月)- 11月30日(土) <アストゥリアス地方>

Nacho Manzano(ナチョ・マンサノ)シェフの6日間限定のイベント

イベリア半島北部アストゥリアス地方のアリオンダスという小さな町。そこからさらに車で30分登った山中に1軒のレストランがある。そのレストランが、ミシュラン2ツ星を持ち国際的な名声を得ているナチョ・マンサノシェフのレストラン「Casa Marcial」。アストゥリアスでうまれ、アストゥリアスでキャリアを築いたこのシェフの料理の醍醐味は、その絶妙な組み合わせとバランス感。火入れしたマグロの上にコンフィされたイワシをのせた料理など他にはない組み合わせながら、COOK JAPAN PROJECTの開催者も唸ったほどの味だ。今回はナチョシェフの妹でミシュラン1ツ星を持つエスタ・マンサノシェフも一緒に来日し、その腕を振るまう。



「Casa Marcial」Spain Arriendas ミシュラン★★

日程:11月25日(月)- 11月30日(土)ディナー 18:00 / 18:30 / 19:00 -

価格:デグスタシオンコース ディナー 3万1,000円

◆開催場所:東京都中央区日本橋1丁目6-1コレド日本橋ANNEX COOK JAPAN PROJECT

TEL:03-6821-5689 FAX:03-6821-5692