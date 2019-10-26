ブラジルサッカー連盟（CBF）は25日、11月に行われる国際親善試合2試合に向けてブラジル代表メンバーを発表した。
メンバーにはリヴァプールの守護神アリソンやチェルシーのMFウィリアン、アトレティコ・マドリードのDFフェリペらが復帰。一方で、13日のナイジェリア戦で左ハムストリングを負傷したFWネイマール、前回3年ぶりに代表復帰を果たしたガビゴルことFWガブリエウ・バルボサらはメンバー外となった。
ブラジルは11月15日にサウジアラビアのリヤドでアルゼンチン代表と、同19日にUAEのアブダビで韓国代表と対戦する。
23名の招集メンバーは以下の通り。
▼GK
アリソン（リヴァプール／イングランド）
エデルソン（マンチェスター・C／イングランド）
ダニエル・フザト（ローマ／イタリア）
▼DF
ダニーロ（ユヴェントス／イタリア）
エメルソン（ベティス／スペイン）※初招集
アレックス・サンドロ（ユヴェントス／イタリア）
レナン・ロディ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
フェリペ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
チアゴ・シウバ（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼MF
アルトゥール（バルセロナ／スペイン）
カゼミーロ（レアル・マドリード／スペイン）
ファビーニョ（リヴァプール／イングランド）
ルーカス・パケタ（ミラン／イタリア）
ドウグラス・ルイス（アストン・ヴィラ／イングランド）※初招集
フィリペ・コウチーニョ（バイエルン／ドイツ）
▼FW
ダヴィド・ネレス（アヤックス／オランダ）
ロベルト・フィルミーノ（リヴァプール／イングランド）
ガブリエウ・ジェズス（マンチェスター・C／イングランド）
リチャーリソン（エヴァートン／イングランド）
ロドリゴ・ゴエス（レアル・マドリード／スペイン）※初招集
ウィリアン（チェルシー／イングランド）