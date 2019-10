加藤ミリヤ、話題のドラマに起用された新曲「PARADE」を配信開始

先日、藤原ヒロシとのコラボレーションとなるデビュー15周年ベストアルバム『M BEST Ⅱ』のアートワークを発表した加藤ミリヤの新曲「PARADE」が、本日10月26日から配信スタートした。



「PARADE」は、10月から放送開始した山本耕史主演のドラマ『抱かれたい12人の女たち』のオープニングテーマとして起用された話題のナンバーで、11月27日に発売される『M BEST Ⅱ』にも収録されることが決定している。



また、今回の藤原ヒロシとのコラボレーションで生み出されたプロダクツは、音楽の聴き方が形を変えていく中で、あえて物質としてのCDパッケージの素材やギミックにこだわり、様々なアイデアが詰め込まれたものになるという。初回盤にはビジョンコントロールフィルムが施されており、見る角度によってミリヤの表情の見え方が変わるこだわりの仕様になっており、特典DVDのほかにアートブックとDigital Lyric Bookへのパスも封入。今までに見たことのないレアなパッケージに仕上がっている。



未だCDやDVDの収録内容は明かされていないが、今後も15周年という節目にふさわしい豪華なコラボレーションが発表されていく予定だ。





<リリース情報>







加藤ミリヤ

「PARADE」

配信日:2019年10月26日(土)

https://miliyah.lnk.to/PARADE







加藤ミリヤ

『M BEST Ⅱ』

発売日:2019年11月27日(水)



初回生産限定盤(2CD+1DVD)

SRCL-11333~11335 / ¥7,273+tax

※アートブック・Digital Lyric Bookへのパス封入



通常盤(2CD Only)

SRCL- 11336~11337 / ¥3,636+tax

※オフィシャルファンクラブ/モバイルファンクラブ

会員限定スペシャルコンテンツ アクセスコード付きチラシ封入