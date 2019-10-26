劇場版「ハイスクール・フリート」の第2弾特報映像が公開された。
第2弾特報映像は、呉・舞鶴・佐世保を含めた全女子海洋学校の生徒が横須賀に集まり、文化祭と体育祭を行う“競闘遊戯会”の様子を捉えたもの。今作より登場する新キャラクター、大和・信濃・紀伊の艦長、副長が登場するシーンも収められた。
劇場版「ハイスクール・フリート」は2020年1月18日より全国公開。本日10月26日からは、上映劇場にて第3弾特典付き全国共通前売券の販売がスタートした。
劇場版「ハイスクール・フリート」
2020年1月18日（土）より全国ロードショー
スタッフ
原案：鈴木貴昭
キャラクター原案：あっと
総監督：信田ユウ
監督：中川淳
脚本：鈴木貴昭・岡田邦彦
キャラクターデザイン・総作画監督：中村直人
サブキャラクターデザイン：渡邊敬介
メカデザイン：寺岡賢司
制作：A-1 Pictures
配給：アニプレックス
製作：新海上安全整備局
キャスト
岬明乃：夏川椎菜
宗谷ましろ：Lynn
立石志摩：古木のぞみ
西崎芽依：種崎敦美
納沙幸子：黒瀬ゆうこ
知床鈴：久保ユリカ
知名もえか：雨宮天
宮里十海：高橋未奈美
能村進愛：長縄まりあ
阿部亜澄：楠木ともり
河野燕：天野聡美
千葉沙千帆：富田美憂
野際啓子：鈴代紗弓
※種崎敦美の崎は立つ崎が正式表記。
(c)AAS／新海上安全整備局