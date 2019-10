星野源、シドニーで撮影した「Same Thing」の舞台裏映像が公開

星野源が、「Same Thing (feat. Superorganism)」のミュージックビデオのメイキング映像で作られたショートムービーを公開した。



「Same Thing (feat. Superorganism)」は、10月14日にリリースされた4曲入りのEP『Same Thing』のタイトルトラック。PUNPEEやトム・ミッシュも参加した同EPは星野源の新たな魅力を詰め込んだ作品となっており、オリコン週間デジタルアルバムランキング(10/28付)、Billboard JAPAN Download Albumsで1位を獲得するなど、大きな反響を呼んでいる。







リリースと同日に公開された「さらしもの(feat. PUNPEE)」のリリックビデオ、そして先日YouTubeプレミアで公開され、約7万人もの同時視聴者数を記録した「Same Thing(feat. Superorganism)」のMVに続き、新たにメイキング映像で構成されたショートムービー「Same Thing(feat. Superorganism)[Behind The Scenes]」が本日YouTubeで公開。星野とスーパーオーガニズムのメンバーが、オーストラリア・シドニーに集まり撮影されたMVの舞台裏にフォーカスした内容となっている。









<リリース情報>







星野源

『Same Thing』

配信中



1.Same Thing (feat. Superorganism)

2.さらしもの (feat. PUNPEE)

3.Aint Nobody Know

4.私

https://jvcmusic.lnk.to/samething



<ライブ情報>



星野源 POP VIRUS World Tour



2019年11月23日

上海 National Exhibition and Convention Center Hong Arena



2019年11月25日

ニューヨーク Sony Hall

Special Guest MARK RONSON



2019年12月9日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月10日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月14日

台北 Legacy MAX