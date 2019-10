日向坂46の聖母・潮紗理菜、赤ちゃんエピソード暴露に赤面！ メンバー3人のセルフドキュメントが放送

日向坂46がメンバー同士でインタビューをし合い、素顔を引き出す新番組『セルフ Documentary of 日向坂46』の第2回が10月27日(日)午後10時半から、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」にて放送される。



『セルフ Documentary of 日向坂46』は毎回、日向坂46メンバー3人が、聞く役、答える役をローテーションしながら自身でインタビューをする“セルフ”ドキュメント。第2回の出演メンバーは1期生の潮紗理菜、高瀬愛奈、2期生の宮田愛萌の3人。



最初にインタビューを受ける潮は、“聖母”の愛称とは反対の“赤ちゃんエピソード”を宮田から暴露され、声を上げて恥ずかしがる。後輩について聞かれると、「2期生に勝っていると思ったことは一度もない」と言い切り、高瀬もうなずく。驚く宮田を前に、二人が2期生への感謝を次々と言葉にする。



2番手は高瀬。「ずっと一緒にいた」という卒業メンバー・柿崎芽実の話題になると、高瀬は複雑な思いを冷静な口調で明かし、“親友”に対してエールを送る。8月11日に愛知・吹上ホールで行われた柿崎の卒業セレモニーの模様も紹介。高瀬へのある質問から、3人が母性を爆発させる一幕も。



ラストの宮田は、デビュー1年目に直面した苦悩を初告白。文学好きで知られる彼女ならではの夢も語り、インタビュアー二人の表情を輝かせる。さらに、1期生に対する尊敬の思いも。



「もっと仲良くなりたいメンバーは」「自分自身の魅力は」などの質問で盛り上がるほか、潮がグループの代名詞“ハッピーオーラ”について心に秘めていたという思いを吐露。それをきっかけに、日向坂46の“いま”を分析する3人。グループをさらに上へと押し上げるため、時間を忘れて真剣に語り合う彼女たちの姿が、日々の密着映像と合わせて放送される。



▽『セルフ Documentary of 日向坂46』

放送チャンネル:CS放送TBSチャンネル1

第2回放送日時:2019年10月27日(日)22時30分~23時30分

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v2776/