コールドプレイ、4年ぶりのアルバム『エヴリデイ・ライフ』より2つの新曲を公開

コールドプレイが、前作『ア・ヘッド・フル・オブ・ドリームズ』から約4年ぶりとなるニューアルバム『エヴリデイ・ライフ』を11月22日にリリースする。それに先駆け、先行シングル「オーファンズ」と「アラベスク」のリリックビデオが公開された。



総収録時間53分の今作『エヴリデイ・ライフ』は、「サンライズ」と「サンセット」の2つのパートに分かれたダブルアルバム。国や言語、文化、宗教に違いはあれど、世界のどこにいても誰にでも「普通に1日」は訪れる――という1日/24時間をテーマがコンセプトに掲げられた意欲作だ。先行シングル2曲はザ・ドリーム・チームがプロデュースを務め、「アラベスク」ではかすれた音色が不思議に魅力的な歌声を誇るストロマエがヴォーカルに参加。さらに、アフリカ音楽を代表するフェミ・クティがホルンを演奏しているという。



既にYouTubeでは「オーファンズ」と「アラベスク」のリリックビデオが公開されているが、「オーファンズ」のミュージック・ビデオは本日21時に公開されるとのこと。















アルバムのジャケット写真は、コールドプレイのギタリストであるジョニー・バックランドの曽祖父が1919年に結成・撮影したバンドの写真に基づいている。この作品は先週、サンパウロから東京まで、世界各地の街中や屋外掲示板などでミステリアスな雰囲気も醸し出しながら出没し、道行く人の足を止めさせた。その情報は世界中の新聞にも掲載され、バンドは手書きのサイン入り手紙を世界中のファン500人の元へ届け、SNSを中心に大きな反響を呼んだばかりだ。





<リリース情報>







コールドプレイ

『エヴリデイ・ライフ』

発売日:2019年11月22日(金)

WPCR-18287

税抜価格¥2,700



収録曲:

1. Sunrise / サンライズ

2. Church / チャーチ

3. Trouble In Town / トラブル・イン・タウン

4. BrokEn / ブロークン

5. Daddy / ダディ

6. Wonder Of The World / Power Of The PeopleArabesque / ワンダー・オブ・ザ・ワールド/パワー・オブ・ザ・ピープル

7. Arabesque / アラベスク

8. When I Need A Friend / ホウェン・アイ・ニード・ア・フレンド

9. Guns / ガンズ

10. Orphans / オーファンズ

11. Èkó / エコ

12. Cry Cry Cry / クライ・クライ・クライ

13. Old Friends / オールド・フレンズ

14. Bani Adam / バニ・アダム

15. Champion Of The World / チャンピオン・オブ・ザ・ワールド

16. Everyday Life / エヴリデイ・ライフ

17. Flags / フラッグス*

*日本盤ボーナス・トラック