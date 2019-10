吾峠呼世晴原作によるアニメ「鬼滅の刃」と、アニメ「あらいぐまラスカル」のコラボグッズが発売される。

水の呼吸を使う竈門炭治郎と、何でも洗ってしまうあらいぐまという“水”をキーワードにした本コラボ企画。炭治郎をはじめ、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、冨岡義勇、鱗滝左近次といったキャラクターとラスカルのコラボレーションアートがお目見え。炭治郎と一緒に刀を構えるラスカルや、自信が持てず座り込む善逸をラスカルが勇気づける様子、禰豆子と一緒にトウモロコシを口にくわえるラスカルなどが描かれた。

日本アニメーションオフィシャルショップのANi☆CUTEでは、同アートを使用したグッズを先行販売。商品情報や販売方法などは、「鬼滅の刃」および「ラスカル」の公式サイト、特設コラボサイトなどにて発表される。

(c)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable (c) NIPPON ANIMATION CO., LTD. (c)N.A. (c)S.P./N.A. (c)G.J.