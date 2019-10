『ヒロアカ』4期 第3話の先行カット公開！　OP&EDのCDジャケットも解禁！！

”ヒロアカ”TVアニメ第4期のOP&EDそれぞれの期間生産限定盤の描き下ろしアニメジャケットのビジュアルが解禁。さらに10月26日(土)放送、4期の3話目となる第66話『ボーイ・ミーツ…』の先行場面カットが解禁となった。



シリーズ累計発行部数2400万部を突破した『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載中の、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』。その”ヒロアカ”TVアニメ待望の第4期シリーズが、毎週土曜夕方5時30分、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(※一部地域を除く)にて好評放送中! さらに、劇場版最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング』が12月20日(金)に全国ロードショーを控え、”ヒロアカ旋風”がさらに加速する!



この度、”ヒロアカ”TVアニメ第4期のOPテーマで、人気ロックバンドのBLUE ENCOUNT(ブルーエンカウント)が歌う『ポラリス』、そしてシンガーソングライター・さユりが歌うEDテーマ『航海の唄』、それぞれの期間生産限定盤の描き下ろしアニメジャケットのビジュアルが解禁!



『ポラリス』のジャケットには、4期本編でチームを組む主人公・デク、通形ミリオ、プロヒーローのサー・ナイトアイの姿が描かれ、今後アニメ本編で繰り広げられる激闘を予感させるビジュアルに。一方、『航海の唄』のジャケットは本編のED映像でも印象的に描かれている4期のキーパーソンである少女・壊理と、彼女を救おうとするデクの姿が描かれたビジュアルになっている。



BLUE ENCOUT『ポラリス』のシングルCDは11月20日(水)に3アイテムでリリース。さユり『航海の唄』は明日10月26日(土)に先行DL配信が開始し、シングルCDは11月27日(水)リリースとなっている。



そして、4期の3話目となる第66話『ボーイ・ミーツ…』の先行場面カットも到着! 第66話は10月26日(土)夕方5時30分から読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットにて放送される。







【『僕のヒーローアカデミア』OP&EDテーマCD商品情報】

<OPテーマ>

『ポラリス』BLUE ENCOUNT

11月20日(水)CDリリース



■初回生産限定盤(CD+DVD)/品番:KSCL-3200~3201/2200円+税

■期間生産限定盤(CD+DVD+描き下ろしアニメジャケット)/品番:KSCL-3203~3204/1500円+税

■通常盤(CDのみ)/品番:KSCL-32023/1100円+税



<EDテーマ>

『航海の唄』さユり

11月27日(水)CDリリース/10月26日(土)先行DL配信



■初回生産限定盤(CD+DVD)/品番:BVCL-1020~1021/1727円+税

■期間生産限定盤(CD +DVD+描き下ろしアニメジャケット)/品番:BVCL-1023~24/1545円+税

■通常盤(CD)/品番:BVCL-1022/909円+税



【『僕のヒーローアカデミア』TVアニメ第4期】

毎週土曜夕方5:30

読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット※一部地域を除くにて好評放送中!



<イントロダクション>

コミックスのシリーズ累計発行部数は2400万部を突破! 週刊少年ジャンプ(集英社刊)で連載中の堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力”個性”を持つ世界。事故や災害、そして”個性”を悪用する犯罪者・敵<ヴィラン>から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく!



<ストーリー>

超常能力”個性”を持つ人間が当たり前の世界。憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会った”無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、オールマイトから”個性”ワン・フォー・オールを受け継いだ。デクはヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、”個性”で社会や人々を救ける”ヒーロー”になることを目指して、クラスメイトたちと試練の毎日を過ごしていた。

宿敵オール・フォー・ワンを倒したものの力を使い果たしたオールマイトはプロヒーローを引退。彼の意志を継いだデクは『プロヒーロー仮免許』を取得し、”最高のヒーロー”にまた一歩近づいた。そんな中、デクは雄英ビッグ3のひとりであり、プロヒーローのサー・ナイトアイの下で『インターン活動』をしている3年生・通形ミリオと出会う。その圧倒的な実力から、デクはプロヒーローの事務所で実際にヒーロー活動を行うインターン活動への意欲を高まらせる。一方、不穏な動きを見せる指定敵<ヴィラン>団体・死穢八斎會の若頭オーバーホールが、オール・フォー・ワンの意志を継ぐ敵<ヴィラン>連合のリーダー死柄木弔と接触。そして、オーバーホールの傍らには、ひとりの少女の姿があった―。

デクの、ヒーロー候補生たちの、新たな”脅威”との戦い、そして”使命”への挑戦が始まる!!



<スタッフ>

原作:堀越耕平(集英社『週刊少年ジャンプ』連載)

総監督:長崎健司

監督:向井雅浩

シリーズ構成・脚本:黒田洋介(スタジオオルフェ)

キャラクターデザイン:馬越嘉彦 音楽:林ゆうき アニメーション制作:ボンズ

オープニングテーマ:『ポラリス』BLUE ENCOUNT

エンディングテーマ:『航海の唄』さユり



<キャスト>

緑谷出久:山下大輝、通形ミリオ:新垣樽助、爆豪勝己:岡本信彦、麗日お茶子:佐倉綾音、飯田天哉:石川界人、轟焦凍:梶裕貴、切島鋭児郎:増田俊樹、蛙吹梅雨:悠木碧、八百万百:井上麻里奈、天喰環:上村祐翔、波動ねじれ:安野希世乃、オールマイト:三宅健太 、サー・ナイトアイ:三木眞一郎、ファットガム:興津和幸、壊理:小林星蘭、オーバーホール:津田健次郎



アニメ公式サイト:http://heroaca.com/

アニメ公式twitter:@heroaca_anime



<アニメ劇場版最新作>

『僕のヒーローアカデミア THE MOVIEヒーローズ:ライジング』

12月20日(金)全国東宝系でロードショー!