星野源、スーパーオーガニズムとの新曲「Same Thing」について語るビデオが公開

10月14日に4曲入りのEP『Same Thing』をリリースした星野源。このたび、スーパーオーガニズムとのコラボレーションが実現したタイトルトラック「Same Thing (feat. Superorganism)」について語るショートビデオがApple Music独占で公開された。



ビデオでは、「ものすごく落ち込んでいるときにこの曲を作った」と語り出す星野源。どういった気持ちの中から楽曲が出来上がったのか、また、作品を作る上でのポリシーなどを星野源自身が語る貴重な内容となっている。この「Same Thing (feat. Superorganism)」は、Apple MusicのラジオステーションBeats 1のアンカーDJを務めるゼイン・ロウの番組で、日本時間の10月4日に世界でもっとも早くプレミアオンエアされ、各国で話題となった。







また、Apple Musicでは星野源の全作品をストリーミングしており、Beats 1では星野源のホスト番組「Pop Virus Radio」も公開中。今回のショートビデオとあわせてチェックしてみよう。





Apple Music 星野源アーティストページ

apple.co/B1_GenHoshino



<リリース情報>





星野源

『Same Thing』

配信中



1.Same Thing (feat. Superorganism)

2.さらしもの (feat. PUNPEE)

3.Aint Nobody Know

4.私

https://jvcmusic.lnk.to/samething



<ライブ情報>



星野源 POP VIRUS World Tour



2019年11月23日

上海 National Exhibition and Convention Center Hong Arena



2019年11月25日

ニューヨーク Sony Hall

Special Guest MARK RONSON



2019年12月9日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月10日

横浜 Yokohama Arena

LIVE in JAPAN 2019 Gen Hoshino × MARK RONSON



2019年12月14日

台北 Legacy MAX