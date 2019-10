「恋愛において飽き性」10代のお悩みにTHE BACK HORNが贈る1曲

THE BACK HORNの松田晋二さん(Dr.)と菅波栄純さん(Gt.)が、10月23日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」に出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(14歳・男性)のお悩み自分は、恋愛において飽き性なんです。惚れっぽい代わりにすぐ飽きてしまって、ずっと誰か1人のことが好きでいる、という経験がありません……。今もちょっと気になっている人とLINEをしているのですが、 相手の機嫌を考えたりするのが疲れちゃって……。飽きてすっかり忘れてしまった後に、「自分はなんで好きになったんや?」って考えて悲しくなります。それでもまた誰かを好きになる、そして飽きる……そのループです。恋愛ってめんどくさいね。――このリスナーのためにTHE BACK HORNが選んだ楽曲は、『ハナレバナレ』です。松田:(相談者には)好きになったその瞬間の気持ちは本物だよ、っていうのを分かって欲しい。菅波:うん!松田:やっぱり苦しくなったりつらくなったり、「何でかな」って後悔することもあると思うんですけど、確かにキミは毎回毎回女の子を好きになっている。そしてその気持ちが少なからず、自分の心の成長と言ったら言い過ぎかもしれませんが、ちょっとずつちょっとずつ大人になっていってるんじゃないかな。菅波:そうだね。松田:また、「何で俺、ループしてんだ……」って自問自答になったときには、『ハナレバナレ』を聴いて「THE BACK HORNが言っていたのは、こういうことか!」って思ってもらいたいですし、少しでもこの曲が響いてくれたら 嬉しいなと思います!今回リスナーに贈った楽曲『ハナレバナレ』は、2018年にリリースされた配信限定シングルです。またTHE BACK HORNは、10月23日にニューアルバム『カルペ・ディエム』をリリース。詳細は(http://www.thebackhorn.com/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/