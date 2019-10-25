初号機＆シンジが新規デザインでBE@RBRICK化！

今年7月、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の上映が2020年6月と発表された。これにより、2007年にスタートした『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズもいよいよ完結を迎えることになる、と思われる。

その『シン・エヴァ』を来年に控えた今、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）にエヴァンゲリオン初号機と、そのパイロット碇シンジが登場。初号機もシンジも以前ベアブリック化されているが、今回のアイテムはプリントが新規のデザインとなっている。





(C) カラー

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BE@RBRICK 碇シンジ100% & エヴァンゲリオン初号機 400%／メディコム・トイ／1万2000円＋税／2019年11月発売予定／『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』より、初号機とシンジをベアブリック化。2体セットで、100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。





(C) カラー

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BE@RBRICK エヴァンゲリオン初号機 1000%／メディコム・トイ／4万8000円＋税／2020年2月発売・発送予定／こちらも『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』より。全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、

他一部店舗にて2019年10月24日（木）00:00から2019年11月10日（日）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



ここからはエヴァンゲリオン関連以外のベアブリック、ベアブリックの友達NY@BRICK （ニャーブリック）の新作情報を見ていこう。





(C) 2019 Peanuts Worldwide LLC

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（左から）BE@RBRICK LINUS 100%、400%、1000%／メディコム・トイ／1500円＋税（左）、8800円＋税（中）、3万7000円＋税（右）／2020年2月発売・発送予定／スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』（邦題『ピーナッツ』他）から、ライナスをベアブリック化。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年10月24日（木）00:00から2019年11月10日（日）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S603045

Swarovski(R)Crystals

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CRYSTAL DECORATE HELLO KITTY BE@RBRICK 400％／メディコム・トイ／75万円＋税／2020年3月発送予定／ハローキティのベアブリックを、スワロフスキー(R)のクリスタルでデコレーション。全高約28センチ。デコレーション作業はデコレーション専門店LIGHTS STYLE（ライツスタイル）が担当。2019年11月1日よりメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて注文受け付け。1品ずつ手作業でデコレーションするため、受注状況により受注を停止する場合あり。





(C) Disney



BE@RBRICK BAYMAX 100% & 400%／メディコム・トイ／1万2000円＋税／2020年2月発売・発送予定／映画『ベイマックス』より、ベイマックスがベアブリックになって登場。2体セットで、100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年10月24日（木）00:00から2019年11月10日（日）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) Disney/Pixar



BE@RBRICK GREEN ARMY MEN 100% & 400%／メディコム・トイ／1万2000円＋税／2020年2月発売・発送予定／映画『TOY STORY』（邦題『トイ・ストーリー』）に登場する緑色の兵隊人形、グリーンアーミーメンをベアブリック化。2体セットで、100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年10月24日（木）00:00から2019年11月10日（日）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。







(c) Disney



BE@RBRICK BILLIONAIRE BOYS CLUB MICKEY MOUSE 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／販売元：ビリオネア・ボーイズ・クラブ東京、発売元：メディコム・トイ／1万4000円＋税（左）、6万8000円＋税（右）／2019年11月発売予定／ミッキーマウス90歳記念、アパレルブランドBILLIONAIRE BOYS CLUB（ビリオネア・ボーイズ・クラブ）とのコラボベアブリック。100％と400％は2体セット、1000％は単品。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、BILLIONAIRE BOYS CLUB直営店舗及びオンラインストアにて数量限定発売。（問）ビリオネア・ボーイズ・クラブ／アイスクリーム東京 03-5770-0018、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





(C) 2019 MARVEL

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BE@RBRICK MARVEL 80TH ANNIV. 100% & 400%／メディコム・トイ／1万2000円＋税／2019年11月発売予定／アメリカンコミックスの巨人マーベルコミックスの80周年を記念したベアブリック。コミックスの表紙を並べ、赤系でトーンを整えたデザインだ。ウォータープリント仕様。2体セットで、100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ。2019年11月22日(金)からTOKYO COMIC CON（東京コミコン2019）にて先行販売後、メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて発売予定。





SPACE JAM and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.(s19)

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BE@RBRICK TWEETY 400%（左）、BE@RBRICK TASMANIAN DEVIL 400%（右）／メディコム・トイ／各1万円＋税／2020年2月発売・発送予定／映画『SPACE JAM』（邦題『スペース・ジャム』）より、トゥイーティーとタスマニアン・デビルをベアブリック化。以前100％が発売されているが今回は400％で、各全高約28センチ。トゥイーティーはショートレッグ仕様で少し背が低くなっている。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年10月24日（木）00:00から2019年11月10日（日）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





NY@BRICK TM & (C) 2016-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



NY@BRICK THE CONVENI／メディコム・トイ／各1200円＋税／2019年11月発売予定／コンビニエンスストアをコンセプトにしたショップTHE CONVENIのニャーブリック。各全高約6.5センチ。「GINZA」の文字はTHE CONVENIの店舗がある銀座が由来。THE CONVENI及びメディコム・トイ直営店舗にて数量限定発売予定。（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、ジュンカスタマーセンター 0120-298-133（日曜除く10〜19時）





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BE@RBRICK UNDERCOVER 100% & 400% LOGO（左2点）、FUCK（右2点）／販売元：UNDERCOVER、発売元：メディコム・トイ／1万2000円＋税（左）、1万6000円＋税（右）／2019年11月発売予定／アパレルブランドUNDERCOVER（アンダーカバー）のベアブリックが登場。LOGOとFUCK柄の2種展開。それぞれ2体セットで、100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店、メディコム・トイオンラインストア各店、及びUNDERCOVER取り扱い店舗（一部店舗除く）にて数量限定発売。（問）UNDERCOVER 03-3407-1232、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





(C) YOSHIDA

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PORTER × BE@RBRICK TANKER BLACK 400%（左）、1000%（右）／販売元：吉田、発売元：メディコム・トイ／1万5000円＋税（左）、5万円＋税（右）／PORTER（ポーター）を代表するTANKER（タンカー）シリーズの生地が全身を覆う着ぐるみ仕様のベアブリック。400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店、メディコム・トイオンラインストア各店、及びPORTER（表参道・丸の内・大阪）、PORTER STAND（品川駅店・東京駅店・京都店）、PORTER EXCHANGE、吉田カバンオフィシャルオンラインストアにて数量限定発売。（問）PORTER 表参道 03-5464-1766、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





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BE@RBRICK XLARGE × D*Face 1000%／メディコム・トイ／5万円＋税／2019年11月発売予定／アパレルブランドのXLARGE（エクストララージ）とアーティストのD*Face（ディーフェイス）のコラボレーションベアブリック。先月紹介の100% & 400%に続いて1000％が登場だ。全高約70センチ。（問）XLARGE 原宿 03-3475-5696、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





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X-girl BE@RBRICK 100% & 400%（左2点）1000%（右）／メディコム・トイ／1万3000円＋税（左）、5万2000円＋税（右）／2019年11月発売予定／アパレルブランドX-girl（エックスガール）のベアブリック。胴体部分にロゴマークのビーズが入っている。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、X-girl取扱い各店舗及びオンラインストア、他一部店舗にて数量限定発売。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。（問）X-girl store 03-5772-2020、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





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BE@BRICK READYMADE x F.C.Real Bristol 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／販売元：SOPH. 、発売元：メディコム・トイ／1万8000円＋税（左）、30万円＋税（右）／2019年11月発売予定（1000％は12月発売予定）／アパレルブランドのREADYMADE（レディメイド）と、架空のサッカーチームをイメージしたブランドF.C.Real Bristol（エフシーレアルブリストル）とのコラボベアブリック。100％と400％はフロッキー仕様で2体セット、1000％は着ぐるみ仕様で単体販売。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。メディコム・トイ直営店舗、SOPH.オンラインストア及びSOPH.ショップ、READYMADE一部取り扱い店舗にて数量限定発売予定。（問）SOPH.公式サイト www.soph.net、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





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オリジナルベアブリック付き ウィーン金貨ハーモニー コインペンダント／販売元：田中貴金属ジュエリー、発売元：メディコム・トイ／5万円＋税／2019年11月15日発売予定／「K24 ウィーン金貨ハーモニー1/25オンスペンダント」と同梱される、コインのデザインを施したベアブリック。825個限定。（問）ギンザ タナカ 0120-556-826





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MY FIRST BE@RBRICK B@BY Jester Ver. 100％&400％（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万2000円＋税（左）、4万8000円＋税（右）／2019年11月発売予定／Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)／胴体がガラガラになっている「MY FIRST BE@RBRICK B@BY」シリーズの新作で、ジェスター（宮廷道化師）がモチーフになっている。100％と400％は2体セット、1000％は単品。100％は全高約7センチ、400％は全高約28センチ、1000％は全高約70センチ。表参道ヒルズの直営店舗MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売。（問）MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555





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BE@RBRICK ROYAL SELANGOR ARABESQUE CLASSIC／メディコム・トイ／12万7272円＋税／2019年11月発売予定／1885年に創業したマレーシアの老舗ピューター（錫の合金）ブランド、ロイヤルセランゴール社製。サイズは400%の全高約28センチ。職人による手彫りの原型を元に、アラベスク（幾何学的模様）が彫り込まれている。表参道ヒルズの直営店舗MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売。（問）MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555





日本で一般に「ピエロ」と呼ばれる道化師は、英語ではクラウン、ピエロ、ジェスターなど立場や役割によって細分されている。

そして、道化師は悪役のモチーフにされることも多い。アメリカンコミックス『スポーン』の悪役クラウン（バイオレーターの人間体）の名前もこのクラウンが元だ。また『バットマン』の悪役ジョーカーはトランプのジョーカーが原型であり、それはある種のジェスターが元になっている。

今回紹介の「MY FIRST BE@RBRICK B@BY Jester Ver. 」はあなたにとって愉快な道化師だろうか、それとも？





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