初号機＆シンジが新規デザインでBE@RBRICK化！

今年7月、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の上映が2020年6月と発表された。これにより、2007年にスタートした『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズもいよいよ完結を迎えることになる、と思われる。

その『シン・エヴァ』を来年に控えた今、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)にエヴァンゲリオン初号機と、そのパイロット碇シンジが登場。初号機もシンジも以前ベアブリック化されているが、今回のアイテムはプリントが新規のデザインとなっている。





(C) カラー

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 碇シンジ100% & エヴァンゲリオン初号機 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2019年11月発売予定/『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』より、初号機とシンジをベアブリック化。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。





(C) カラー

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK エヴァンゲリオン初号機 1000%/メディコム・トイ/4万8000円+税/2020年2月発売・発送予定/こちらも『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』より。全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、

他一部店舗にて2019年10月24日(木)00:00から2019年11月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



ここからはエヴァンゲリオン関連以外のベアブリック、ベアブリックの友達NY@BRICK (ニャーブリック)の新作情報を見ていこう。





(C) 2019 Peanuts Worldwide LLC

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



(左から)BE@RBRICK LINUS 100%、400%、1000%/メディコム・トイ/1500円+税(左)、8800円+税(中)、3万7000円+税(右)/2020年2月発売・発送予定/スヌーピーでおなじみの『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』他)から、ライナスをベアブリック化。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年10月24日(木)00:00から2019年11月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) 1976, 2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S603045

Swarovski(R)Crystals

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



CRYSTAL DECORATE HELLO KITTY BE@RBRICK 400%/メディコム・トイ/75万円+税/2020年3月発送予定/ハローキティのベアブリックを、スワロフスキー(R)のクリスタルでデコレーション。全高約28センチ。デコレーション作業はデコレーション専門店LIGHTS STYLE(ライツスタイル)が担当。2019年11月1日よりメディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて注文受け付け。1品ずつ手作業でデコレーションするため、受注状況により受注を停止する場合あり。





(C) Disney



BE@RBRICK BAYMAX 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年2月発売・発送予定/映画『ベイマックス』より、ベイマックスがベアブリックになって登場。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年10月24日(木)00:00から2019年11月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





(C) Disney/Pixar



BE@RBRICK GREEN ARMY MEN 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年2月発売・発送予定/映画『TOY STORY』(邦題『トイ・ストーリー』)に登場する緑色の兵隊人形、グリーンアーミーメンをベアブリック化。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年10月24日(木)00:00から2019年11月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。







(c) Disney



BE@RBRICK BILLIONAIRE BOYS CLUB MICKEY MOUSE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/販売元:ビリオネア・ボーイズ・クラブ東京、発売元:メディコム・トイ/1万4000円+税(左)、6万8000円+税(右)/2019年11月発売予定/ミッキーマウス90歳記念、アパレルブランドBILLIONAIRE BOYS CLUB(ビリオネア・ボーイズ・クラブ)とのコラボベアブリック。100%と400%は2体セット、1000%は単品。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、BILLIONAIRE BOYS CLUB直営店舗及びオンラインストアにて数量限定発売。(問)ビリオネア・ボーイズ・クラブ/アイスクリーム東京 03-5770-0018、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





(C) 2019 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001−2019 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.



BE@RBRICK MARVEL 80TH ANNIV. 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2019年11月発売予定/アメリカンコミックスの巨人マーベルコミックスの80周年を記念したベアブリック。コミックスの表紙を並べ、赤系でトーンを整えたデザインだ。ウォータープリント仕様。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。2019年11月22日(金)からTOKYO COMIC CON(東京コミコン2019)にて先行販売後、メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて発売予定。





SPACE JAM and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.(s19)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK TWEETY 400%(左)、BE@RBRICK TASMANIAN DEVIL 400%(右)/メディコム・トイ/各1万円+税/2020年2月発売・発送予定/映画『SPACE JAM』(邦題『スペース・ジャム』)より、トゥイーティーとタスマニアン・デビルをベアブリック化。以前100%が発売されているが今回は400%で、各全高約28センチ。トゥイーティーはショートレッグ仕様で少し背が低くなっている。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年10月24日(木)00:00から2019年11月10日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





NY@BRICK TM & (C) 2016-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



NY@BRICK THE CONVENI/メディコム・トイ/各1200円+税/2019年11月発売予定/コンビニエンスストアをコンセプトにしたショップTHE CONVENIのニャーブリック。各全高約6.5センチ。「GINZA」の文字はTHE CONVENIの店舗がある銀座が由来。THE CONVENI及びメディコム・トイ直営店舗にて数量限定発売予定。(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、ジュンカスタマーセンター 0120-298-133(日曜除く10〜19時)





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK UNDERCOVER 100% & 400% LOGO(左2点)、FUCK(右2点)/販売元:UNDERCOVER、発売元:メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、1万6000円+税(右)/2019年11月発売予定/アパレルブランドUNDERCOVER(アンダーカバー)のベアブリックが登場。LOGOとFUCK柄の2種展開。それぞれ2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店、メディコム・トイオンラインストア各店、及びUNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)にて数量限定発売。(問)UNDERCOVER 03-3407-1232、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





(C) YOSHIDA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



PORTER × BE@RBRICK TANKER BLACK 400%(左)、1000%(右)/販売元:吉田、発売元:メディコム・トイ/1万5000円+税(左)、5万円+税(右)/PORTER(ポーター)を代表するTANKER(タンカー)シリーズの生地が全身を覆う着ぐるみ仕様のベアブリック。400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店、メディコム・トイオンラインストア各店、及びPORTER(表参道・丸の内・大阪)、PORTER STAND(品川駅店・東京駅店・京都店)、PORTER EXCHANGE、吉田カバンオフィシャルオンラインストアにて数量限定発売。(問)PORTER 表参道 03-5464-1766、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





BE@RBRICK TM & (C)2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK XLARGE × D*Face 1000%/メディコム・トイ/5万円+税/2019年11月発売予定/アパレルブランドのXLARGE(エクストララージ)とアーティストのD*Face(ディーフェイス)のコラボレーションベアブリック。先月紹介の100% & 400%に続いて1000%が登場だ。全高約70センチ。(問)XLARGE 原宿 03-3475-5696、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



X-girl BE@RBRICK 100% & 400%(左2点)1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左)、5万2000円+税(右)/2019年11月発売予定/アパレルブランドX-girl(エックスガール)のベアブリック。胴体部分にロゴマークのビーズが入っている。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、X-girl取扱い各店舗及びオンラインストア、他一部店舗にて数量限定発売。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。(問)X-girl store 03-5772-2020、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@BRICK READYMADE x F.C.Real Bristol 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/販売元:SOPH. 、発売元:メディコム・トイ/1万8000円+税(左)、30万円+税(右)/2019年11月発売予定(1000%は12月発売予定)/アパレルブランドのREADYMADE(レディメイド)と、架空のサッカーチームをイメージしたブランドF.C.Real Bristol(エフシーレアルブリストル)とのコラボベアブリック。100%と400%はフロッキー仕様で2体セット、1000%は着ぐるみ仕様で単体販売。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営店舗、SOPH.オンラインストア及びSOPH.ショップ、READYMADE一部取り扱い店舗にて数量限定発売予定。(問)SOPH.公式サイト www.soph.net、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



オリジナルベアブリック付き ウィーン金貨ハーモニー コインペンダント/販売元:田中貴金属ジュエリー、発売元:メディコム・トイ/5万円+税/2019年11月15日発売予定/「K24 ウィーン金貨ハーモニー1/25オンスペンダント」と同梱される、コインのデザインを施したベアブリック。825個限定。(問)ギンザ タナカ 0120-556-826





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



MY FIRST BE@RBRICK B@BY Jester Ver. 100%&400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左)、4万8000円+税(右)/2019年11月発売予定/Designed by CHIAKI (CIROL & Co.)/胴体がガラガラになっている「MY FIRST BE@RBRICK B@BY」シリーズの新作で、ジェスター(宮廷道化師)がモチーフになっている。100%と400%は2体セット、1000%は単品。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。表参道ヒルズの直営店舗MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売。(問)MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555





BE@RBRICK TM & (C) 2001-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK ROYAL SELANGOR ARABESQUE CLASSIC/メディコム・トイ/12万7272円+税/2019年11月発売予定/1885年に創業したマレーシアの老舗ピューター(錫の合金)ブランド、ロイヤルセランゴール社製。サイズは400%の全高約28センチ。職人による手彫りの原型を元に、アラベスク(幾何学的模様)が彫り込まれている。表参道ヒルズの直営店舗MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売。(問)MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555





日本で一般に「ピエロ」と呼ばれる道化師は、英語ではクラウン、ピエロ、ジェスターなど立場や役割によって細分されている。

そして、道化師は悪役のモチーフにされることも多い。アメリカンコミックス『スポーン』の悪役クラウン(バイオレーターの人間体)の名前もこのクラウンが元だ。また『バットマン』の悪役ジョーカーはトランプのジョーカーが原型であり、それはある種のジェスターが元になっている。

今回紹介の「MY FIRST BE@RBRICK B@BY Jester Ver. 」はあなたにとって愉快な道化師だろうか、それとも?





※一部の画像は監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合があります。