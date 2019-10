パンツァー・フォー！ 『ガールズ＆パンツァー 最終章』から、細部までの彩色が見事なフィギュアに！

パンツァー・フォー!(戦車隊、前へ!) 大人気のアニメ『ガールズ&パンツァー 最終章』のキャラクターが手頃なサイズのフィギュアになって登場。スタンダードな造形とコンパクトなサイズで飾りやすいアイテムになっている。





(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt



UDF ガールズ&パンツァー 最終章 シリーズ2/メディコム・トイ/各1728円(税込)/2019年11月発売予定/メディコム・トイの人気フィギュアシリーズUDF(ウルトラ・ディテール・フィギュア)にガルパンシリーズ第2弾が登場。各全高約10センチ。小サイズながら細部まで彩色が施されているのが特徴だ。西住みほ(冬服)、マリー、ローズヒップ、逸見エリカ、ケイの全5種が同時発売。

ちなみにシリーズ1は西住みほ、西住まほ、ダージリン、アンチョビ、ミカの全5種。これに加え単発でカチューシャ & ノンナセットも発売されている。



メディコム・トイではUDFの他に、ソフビフィギュアのVCD(ヴァイナル・コレクティブル・ドールズ)も展開中。ここからはVCDやその他の新作情報を見ていこう。





2001: A SPACE ODYSSEY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.(s19)



(左から)VCD SPACE SUIT YELLOW Ver.、GREEN Ver.、GREEN HELMET & ORANGE SUIT Ver./メディコム・トイ/各9680円(税込)/2019年11月発売予定/映画『2001 : A SPACE ODYSSEY』(邦題『2001年宇宙の旅』)に登場した宇宙服をレトロテイストでソフビフィギュア化。各全高約25センチ。今回はイエロー、グリーン、グリーンヘルメット&オレンジスーツの3色を同時リリース。後頭部や背部の細かいディテールもしっかり造形・彩色されている。メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて発売予定。







VCD UNDERCOVER BEAR/販売元:UNDERCOVER、発売元:メディコム・トイ/各1万3200円/2019年11月発売予定/アパレルブランドUNDERCOVER(アンダーカバー)のキャラクター、アンダーカバーベアのソフビフィギュア。各全高約14センチ。ホワイト、ブラックの2色同時展開。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、UNDERCOVER取扱い各店舗及び他一部店舗にて数量限定発売。(問)UNDERCOVER 03-3407-1232、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





IIIustrations Dick Bruna

(C) copyright Mercis bv,1953-2019

www.miffy.com



ブルーナボンボン ネイビー/発売元:アイデス株式会社、販売元:メディコム・トイ/8800円(税込)/2019年11月中旬発売/ディック・ブルーナが描く絵本の世界のうさぎのかわいいバルーン遊具。全高約47センチ。今回はBEAMS 2019モデルとしてネイビーカラーで新登場。専用空気入れ付属。BEAMS(ビームス)の直営通販サイト、ならびにBEAMS各店舗にて発売。(問)ビームス BEAMS公式サイト http://www.beams.co.jp/





READYMADE x F.C.Real Bristol RUBBER DUCK/販売元:SOPH. 、発売元:メディコム・トイ/2200円(税込)/2019年11月発売予定/ゴム製のアヒル。全高約9センチ。アパレルブランドのREADYMADE(レディメイド)とF.C.Real Bristol(エフシーレアルブリストル)のコラボアイテム。メディコム・トイ直営店舗、SOPH.オンラインストア及びSOPH.ショップにて数量限定発売予定。





(C)MMXIX Full Colour Black Ltd.



Flying Balloons Girl(Red Balloons Ver.)/メディコム・トイ/5万2800円(税込)/2019年11月発売予定/グラフィティアーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約48センチ。メディア型ECデパートメントストア「STYLEVOICE.COM 」(スタイルヴォイスドットコム)オープン記念商品として同サイトで発売予定。





(C)ROCKAHOLIC



Amplifier "THE MODS SERIES 3" design A、design B、design C/メディコム・トイ/各6930円(税込)/2019年11月発売予定/ロックミュージシャンの写真をメインとしたメディコム・トイのアパレルブランドAmplifierのアイテム。今回はTHE MODS(ザ・モッズ)の、92年渋谷公会堂で開催された「COMPLETE LIVE」、97年「THE MODS LIVE 97 easy listening」のライブフォト、また98年「JUST 47.〜If you can rock me.」ツアーの貴重なバックステージフォトを使用した3点がリリースされる。サイズはS、M、L、XL。それぞれ白と黒の2色あり。メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部メディコム・トイ取扱店舗にて販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





アニメ・特撮キャラクターのフィギュア、アート、生活雑貨、ロックスターのTシャツと守備範囲が広く、しかも良い意味で偏っているのがメディコム・トイの特徴の1つ。何が飛び出すのか、今後もお楽しみに!





※一部の画像は監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは異なる場合がございます事、ご了承ください。