サンドロビッチ・ヤバ子、だろめおん原作によるアニメ「ケンガンアシュラ」の闘技者テーマ曲第2弾が解禁された。

「ケンガンアシュラ」は企業間でさまざまな権利を賭け、雇った闘技者同士を戦わせる“拳願仕合(ケンガンジアイ)”の模様を描く格闘マンガ。アニメでは闘技者ごとにテーマ曲が設けられており、今回発表されたのは10月31日からNetflixで配信される「『ケンガンアシュラ』Part2」に登場する闘技者18名の楽曲。主人公・十鬼蛇王馬のライバルとなる桐生刹那のテーマ曲は、本作の音楽を担当する高梨康治による「Beautiful Beast」。その高梨が所属するユニット・刃-yaiba-が手掛ける鬼王山尊のテーマ曲「電撃雷轟」、「ゆるゆり」シリーズや「ゾンビランドサガ」など多くのアニソン、劇伴を提供するFuntaのFunta7による関林ジュンのテーマ曲「Dark Angel」など、全楽曲をダイジェストで収めたPVも公開されている。

「ケンガンアシュラ」闘技者テーマ曲第2弾

鬼王山尊テーマ曲:刃-yaiba-「電撃雷轟」

関林ジュンテーマ曲:Funta7「Dark Angel」

鎧塚サーパインテーマ曲:Regnum Caelorum Et Gehenna「Verum cur non audimus」

賀露吉成テーマ曲:KIJI(狂奏カルマ)「鬼神」

根津マサミテーマ曲:NEPHILIM「it's all over」

御雷零テーマ曲:FATE GEAR「MEGABULLETS」

二階堂蓮テーマ曲:Silex「Standing On The Grave of Yesterday」

桐生刹那テーマ曲:高梨康治「Beautiful Beast」

理人テーマ曲:爆弾幸気圧「爆攻ハリケーン」

黒木玄斎テーマ曲:KATAMALI「KNOCK ME DOWN」

初見泉テーマ曲:Galactica Phantom「Last Dragon」

千葉貴之テーマ曲:BRIDEAR The Moment「」

英はじめテーマ曲:エミルの愛した月夜に第III幻想曲を「The Opera House of Illusions」

坂東洋平テーマ曲:K-A-Z「Here it Comes~OGRE」

ガオラン・ウォンサワットテーマ曲:天照「業」

金田末吉テーマ曲:Rie a.k.a. Suzaku「Cyber Moon」

大久保直也テーマ曲:ALICE IN HELL「The Fall」

加納アギトテーマ曲:ZiNG「The Emperor feat.らっぷびと,濱健人」

(c)2019 サンドロビッチ・ヤバ子,だろめおん,小学館/拳願会