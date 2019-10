ちゃんみな、ヴォーグの世界最大級のファッションイベントに出演決定

トリリンガルラッパー/シンガーのちゃんみなが、11月16日、17日に「VOGUE JAPAN」が開催する「VOGUE FASHIONS NIGHT OUT OSAKA in うめだ阪急&阪急メンズ大阪」に出演することが決定した。



世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版『VOGUE JAPAN』が主催の本イベント。2009年よりスタートしたヴォーグの世界最大級の本ファッションイベントは、今年で11回目の開催となり、今年は国内4都市(東京9月14日、神戸10月19日、名古屋 10月26日、大阪11月16日・17日)での開催となり、開催8回目となるFNO大阪は"Night Magic"をテーマに2日間行われる。ちゃんみなは、11月16日のオープニングにてパフォーマンスを披露予定。





<イベント情報>







「VOGUE FASHIONS NIGHT OUT OSAKA inうめだ阪急&阪急メンズ」



2019年 11月 16日(土)、17日(日)阪急うめだ本店・阪急メンズ大阪



開催時間:

オープニング・セレモ二ー13:00〜

クロージング・セレモニー19:00〜

※両日共通



出演者

2019年11月16日(土):別所哲也、森星、AMIAYA、kemio、中山咲月、ちゃんみな(LIVE)

2019年11月17日(日):別所哲也、冨永愛、中条あやみ、石倉ノア、加藤ミリヤ(LIVE)、

※当日の出演者や内容は変更になる場合があります。