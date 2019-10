映画「スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム」Blu-ray / DVDの「日本限定プレミアム・スチールブック・エディション」に収録される、村田雄介描き下ろしアートのデザインが公開された。

映画「スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム」は、「アベンジャーズ/エンドゲーム」での戦いによって変わってしまった世界を舞台に、ピーター・パーカー/スパイダーマンの新たな戦いと成長を描くアクション。村田の描き下ろしアートには、劇中にも登場するロンドンのタワー・ブリッジを背景に、スパイダーマンとミステリオが激しい戦いを繰り広げる姿が描写された。

「日本限定プレミアム・スチールブック・エディション」は、オリジナルデザインの本編ディスク3種に加え、「特製パスポート・メモブック」、限定ブックレットをピーター・パーカーのスーツケースをイメージした特製アウターボックスに封入したBOX。限定ブックレットには、描き下ろしアートとともに村田のインタビューも収録される。映画「スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム」Blu-ray / DVDは12月4日にリリース。

村田雄介コメント

タワー・ブリッジでの最終決戦がモチーフです。映画が好きすぎて肩に力が入り、つい描き込みすぎてしまいました(汗)。

『ファー・フロム・ホーム』は、青春ドラマと少年漫画の魅力が余すことなく詰まっていて、近年で一番ワクワクさせてもらいました!

続きも楽しみです!

